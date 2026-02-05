João Fonseca é o destaque do Brasil no tênis - AFP

João Fonseca é o destaque do Brasil no tênisAFP

Publicado 05/02/2026 19:58

Rio - Livre das dores nas costas que o atrapalharam no início da temporada, João Fonseca intensificou a preparação na capital fluminense para recuperar o ritmo. Com apenas uma partida disputada nos últimos três meses, o jovem tem utilizado jogos-treino como forma de preparação para os próximos compromissos do circuito.



Confiante, o tenista garante estar totalmente apto para a sequência de torneios. Atual número 34 do ranking mundial, ele defenderá o título do ATP 250 de Buenos Aires, entre os dias 9 e 15 de fevereiro, e, logo depois, disputará o Rio Open.



O torneio carioca tem peso especial para o atleta, que nasceu na cidade e costuma receber apoio massivo das arquibancadas. Em três participações no evento, seu melhor desempenho foi alcançar as quartas de final em 2024, enquanto na edição passada acabou eliminado logo na estreia pelo francês Alexandre Müller, por 2 sets a 0.

"Fazer um bom resultado em Buenos Aires vai me ajudar muito na preparação para o Rio de Janeiro. No ano passado, senti pressão por jogar em casa, depois do meu primeiro título. Mas agora estou melhor preparado", afirmou, em entrevista coletiva nesta quinta-feira (5), na capital fluminense.

O brasileiro tem como meta avançar o máximo possível na competição, que oferece até 500 pontos no ranking da ATP: "Se Deus quiser, vamos levar o caneco", concluiu.

