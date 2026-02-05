Fase promissora de João Fonseca atrai parceria com Mercado Livre e Ronaldo - Divulgação

Fase promissora de João Fonseca atrai parceria com Mercado Livre e RonaldoDivulgação

Publicado 05/02/2026 12:55

Rio - Principal expoente do tênis brasileiro no momento, João Fonseca estará do lado de Ronaldo Fenômeno na nova campanha de publicidade do Mercado Livre. O carioca, de 19 anos, vem conseguindo feitos importantes neste começo de trajetória profissional.

"Todo atleta precisa de parceiros que acreditem nele no longo prazo. Ver o João seguindo esse caminho reforça como o apoio certo, no momento certo, faz diferença", afirmou Ronaldo Fenômeno.

João Fonseca desembarca em Buenos Aires como atual campeão e principal nome do Brasil no torneio. O carioca enfrentou problemas físicos nas últimas semanas, ficou fora dos ATPs de Brisbane e Adelaide e não passou da rodada inicial do Australian Open. Na sequência, o tenista disputa o Rio Open, que começa no próximo dia 16.

Ronaldo Fenômeno é um dos maiores jogadores de todos os tempos. Revelado pelo São Cristóvão, ele passou pelo Cruzeiro, antes de fazer carreira internacional por PSV, Barcelona, Inter de Milão, Real Madrid e Milan. O ex-atacante se tornou ídolo do Corinthians e se aposentou no clube paulista. Três vezes eleito o melhor jogador do mundo, Ronaldo foi protagonista do título da seleção brasileira na Copa de 2002.