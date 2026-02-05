Fase promissora de João Fonseca atrai parceria com Mercado Livre e RonaldoDivulgação
João Fonseca vira rosto de nova campanha do empresa ao lado de Ronaldo Fenômeno
Tenista, de 19 anos, tem tido resultados importantes em começo de carreira
João Fonseca vira rosto de nova campanha do empresa ao lado de Ronaldo Fenômeno
Tenista, de 19 anos, tem tido resultados importantes em começo de carreira
Sem Arias, Fluminense tentará avançar por Nino e atacante africano
Tricolor busca reforçar elenco na temporada de 2026
Lamine Yamal diz que não pensa na Bola de Ouro: 'Só quero aproveitar com o Barcelona'
Na opinião do jogador, prêmio não é decidido apenas pela qualidade individual dos atletas
Jornais europeus elogiam Endrick após gol decisivo pelo Lyon: 'Sobrenatural'
Emprestado pelo Real Madrid, atacante brasileiro vive grande fase no futebol francês
Gabigol compreende insatisfação de torcedores do Santos: 'Jogamos no maior time da Terra'
Atacante, de 29 anos, atuou em seis jogos no ano
Com desfalques, Fluminense divulga relacionados para encarar o Bahia
Tricolor entra em campo nesta quinta-feira (5), na Arena Fonte Nova
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.