Lamine Yamal em campo pelo Barcelona, em novembro de 2025 - Josep Lago / AFP

Lamine Yamal em campo pelo Barcelona, em novembro de 2025Josep Lago / AFP

Publicado 05/02/2026 12:20

O craque do Barcelona Lamine Yamal, de 18 anos, confessou que não pensa muito na Bola de Ouro, prêmio que coroa o melhor jogador do mundo por temporada. Em entrevista ao jornal "Mundo Deportivo" publicada nesta quinta-feira (5), o atacante falou que muitos fatores definem o vencedor, e que ele prefere voltar suas atenções ao clube e à seleção espanhola.

"Não penso nisso. É um prêmio que se você ficar pensando, não vai ter resposta. Depende do que você ganha, de como joga, de quem vota. Não é algo decidido apenas pelo seu jogo. Só quero aproveitar e ganhar com o Barça e com a seleção", disse o atleta, que ficou em segundo lugar na disputa pelo prêmio em 2025, perdendo para Ousmane Dembélé.



Projeção para a temporada



Yamal também comentou a situação do Barcelona na temporada. O clube é líder do Campeonato Espanhol, e o jogador avaliou que será necessário "lutar até o fim" para manter o posto.

"É a competição mais difícil porque é a mais longa. Até o final, nada está decidido e, como no ano passado, será preciso lutar até o fim, somar pontos, não perder nenhuma partida, porque todas são importantes, e tomara que sim."



O Barça também se classificou diretamente para as oitavas de final da Liga dos Campeões. Por ter ficado na 5ª colocação na primeira fase, ou seja, entre os oito primeiros colocados, não precisou passar pelos playoffs. Agora, a equipe aguarda a definição do seu oponente.



"É diferente, a posição não diz nada, apenas que podemos descansar mais, e seja qual for o adversário, iremos com tudo e tentar vencer."