Endrick soma cinco gols e uma assistência em cinco jogos pelo Lyon, todos como titularOlivier Chassignole / AFP
Jornais europeus elogiam Endrick após gol decisivo pelo Lyon: 'Sobrenatural'
Emprestado pelo Real Madrid, atacante brasileiro vive grande fase no futebol francês
Gabigol compreende insatisfação de torcedores do Santos: 'Jogamos no maior time da Terra'
Atacante, de 29 anos, atuou em seis jogos no ano
Com desfalques, Fluminense divulga relacionados para encarar o Bahia
Tricolor entra em campo nesta quinta-feira (5), na Arena Fonte Nova
Fluminense não cobre proposta por Arias, que deve reforçar Palmeiras
Última oferta havia sido de 20 milhões de euros (R$ 124 milhões)
Lucas Paquetá admite começo difícil no Flamengo: 'Longe do que imaginava'
Meio-campista ainda não sentiu o sabor de uma vitória desde que reestreou pelo Rubro-Negro
Condenado por morte de Eliza Samudio, goleiro Bruno vai ao Maracanã torcer pelo Flamengo
Ex-jogador do Rubro-Negro postou fotos e vídeos do estádio durante partida contra o Internacional
