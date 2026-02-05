Endrick soma cinco gols e uma assistência em cinco jogos pelo Lyon, todos como titular - Olivier Chassignole / AFP

Endrick ganhou destaque na imprensa internacional depois de mais uma grande atuação com a camisa do Lyon. O brasileiro foi o responsável por abrir os caminhos para a classificação às quartas de final da Copa da França, na última quarta-feira (4) . Com um bonito chute, ele abriu o placar na vitória por 2 a 0 sobre o Laval, no Groupama Stadium.

"É um talento sobrenatural: o brilhantismo de Endrick é simplesmente impressionante", escreveu o jornal 'As', da Espanha. "O Lyon está voando alto... e Endrick está no comando. Os comandados de Paulo Fonseca acumulam 11 vitórias consecutivas em todas as competições e chegaram às quartas de final da Copa da França graças a um golaço de Endrick a 10 minutos do fim, que os colocou em uma posição confortável contra o modesto Lavel", analisou o 'Marca', também espanhol.

"Na segunda parte, o Lyon inaugurou o marcador graças a Endrick, que ganhou uma nova vida na França, depois de uma primeira metade da temporada sem muitas oportunidades no Real Madrid", publicou o 'A Bola', de Portugal.

Emprestado pelo Real Madrid, Endrick rapidamente se adaptou e vive grande fase no Lyon. Ao todo, soma cinco gols e uma assistência em cinco jogos, todos como titular. O atacante sonha com uma vaga para representar a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026.