Samir Xaud é presidente da CBFStaff/ CBF
“Foi uma reunião muito produtiva. Estamos numa reconstrução dos nossos campeonatos. É um produto que estava desvalorizado e estamos trabalhando nessa valorização. Chegamos num denominador comum, achamos uma forma de enaltecer o nosso produto, de valorizar ainda mais e ajudar os clubes, pensando na sua saúde financeira como um todo, chegando em um modelo de gestão que estamos implementando aqui na CBF”, começou o presidente.
“Nada mais justo do que a CBF continuar ajudando os clubes financeiramente, aportando alguns gastos, mas, em contrapartida, os clubes mostrarem esse controle financeiro”, finalizou Xaud.
