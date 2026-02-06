Samir Xaud é presidente da CBF - Staff/ CBF

Publicado 06/02/2026 15:12





A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou uma nova iniciativa, o Programa de Apoio à Reestruturação Financeira de Clubes da Série B (PARF-B). O modelo foi apresentado durante o Conselho Técnico da competição, que aconteceu nesta quinta-feira (5).





De acordo com a CBF, a intenção é aumentar a sustentabilidade econômica da competição. Além disso, manter o pagamento integral de despesas.

A CBF comunicou que a permanência do PARF-B para os clubes dependerá do cumprimento das exigências do Sistema de Sustentabilidade Financeira (SSF), o chamado Fair Play Financeiro. Como contrapartida, a entidade cobra colaboração e transparência das equipes.

O presidente da CBF, Samir Xaud, comemorou a criação do PARF-B e enxerga como positiva a iniciativa.



“Foi uma reunião muito produtiva. Estamos numa reconstrução dos nossos campeonatos. É um produto que estava desvalorizado e estamos trabalhando nessa valorização. Chegamos num denominador comum, achamos uma forma de enaltecer o nosso produto, de valorizar ainda mais e ajudar os clubes, pensando na sua saúde financeira como um todo, chegando em um modelo de gestão que estamos implementando aqui na CBF”, começou o presidente.



“Nada mais justo do que a CBF continuar ajudando os clubes financeiramente, aportando alguns gastos, mas, em contrapartida, os clubes mostrarem esse controle financeiro”, finalizou Xaud.