Lucas Maticoli em ação pelo BoavistaPH Almeida / Boavista

Publicado 06/02/2026 15:47

Rio - Bangu e Boavista se enfrentam neste sábado (7), às 21h (horário de Brasília), no Estádio Moça Bonita, pela sexta e última rodada da primeira fase do Campeonato Carioca. O duelo coloca frente a frente dois times que buscam assegurar uma vaga nas quartas de final. O Alvirrubro é o terceiro colocado do Grupo A, com 9 pontos, enquanto o clube de Saquarema ocupa a mesma posição no Grupo B, com 7. Dependendo de outros resultados, um empate serve para os dois.



A confiança dos visitantes passa pelo goleiro Lucas Maticoli, que tem sido uma das boas peças do time. Projetando o confronto fora de casa, o arqueiro citou a força do adversário como mandante e pregou atenção máxima.



"O Bangu tem uma equipe qualificada. Vem fazendo uma boa campanha também, muito forte jogando nos seus domínios. Vai ser um jogo muito difícil, um jogo que a gente vai ter que lutar muito para conseguir o resultado", declarou.



"Sabemos das condições que nós precisamos para classificar e temos boas chances, boas condições. O nosso principal objetivo é esse", reforçou Maticoli, pontuando que, mesmo com a vantagem do empate, o plano é buscar a vitória: "Vamos para conquistar os três pontos para garantir de fato essa classificação".

O camisa 1 também destacou a importância de decidir os duelos eliminatórios em casa: "Tentar classificar também entre os primeiros para que a gente possa levar a decisão para o Elcyr Resende, para jogar ao lado do nosso torcedor. Acreditamos que isso é uma vantagem para nós. Então, independente das condições que nós temos para classificar, a gente sabe que nós vamos entrar para ganhar o jogo, para conquistar os três pontos e garantir a classificação de uma forma convicta”, concluiu.