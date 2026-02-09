Musa do Cerro Porteño, Eli VillagraReprodução / Instagram

Rio - A musa do Cerro Porteño, Eli Villagra, se despediu do Rio de Janeiro com uma visita à Lapa. Ela fotografou perto dos famosos arcos do bairro e também da Escadaria Selarón. A beldade continua no Brasil e agora irá visitar a cidade de São Paulo.
"Escadaria Selarón e Arcos da Lapa na última foto. (Escadaria Selarón): • Escadaria Selarón: Uma escadaria colorida com 215 degraus decorada com milhares de peças de cerâmica de diferentes cores e origens.
• Tornou-se um símbolo turístico e cultural do Rio. • Apareceu em inúmeros videoclipes de artistas internacionais, comerciais e produções audiovisuais. Daddy Yankee e videoclipes no Rio de Janeiro:
*** a última foto é nos Arcos da Lapa, oficialmente chamado de Aqueduto Carioca", divulgou a beldade.
Figura conhecida no Carnaval do Paraguai, a beldade está no Brasil para participar de uma cobertura da imprensa do seu país em relação ao evento no Brasil. Eli visitou a quadra de escolas como Porto da Pedra e Salgueiro, além de ensaios técnicos na Sapucaí.
Dona de um corpo escultural, Eli Villagra é conhecida no seu país como "Barbie Paraguaia". Ela tem mais de 328 mil seguidores no seu perfil oficial do Instagram.
