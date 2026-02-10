Sturla Holm Laegreid com a medalha de bronzeOdd ANDERSEN / AFP
Norueguês confessa infidelidade após conquistar o bronze nos Jogos de Inverno
Laegreid chorou e disse cometeu 'o maior erro' de sua vida
Norueguês confessa infidelidade após conquistar o bronze nos Jogos de Inverno
Laegreid chorou e disse cometeu 'o maior erro' de sua vida
Regularizado no BID, Spinelli está liberado para fazer a estreia pelo Vasco
Atacante fica à disposição para a partida contra o Bahia
Lucas Villalba aparece no BID e está regularizado para estrear pelo Botafogo
Atacante pode fazer o primeiro jogo com a camisa do Glorioso no clássico com o Fluminense
Flamengo acerta venda de herói do título do Intercontinental Sub-20
Sem espaço no profissional, defensor reforça o Lugano, da Suíça, e encerra ciclo na Gávea
Chelsea vacila em casa e cede empate ao Leeds; United evita derrota no fim
João Pedro marcou e sofreu um pênalti no jogo dos Blues; Sesko salvou os Red Devils nos acréscimos diante do West Ham
Bruno Samudio assina primeiro contrato profissional com o Botafogo
Filho do ex-goleiro Bruno defende a categoria sub-17 do Glorioso
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.