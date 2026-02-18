Uma cena inusitada marcou a participação do Brasil no sprint por equipes do esqui cross-country, nesta quarta-feira (18). Antes de Eduarda Ribera concluir sua descida, um cachorro invadiu a pista, atravessou a linha de chegada e o sistema registrou o tempo como se fosse da atleta brasileira.
A dog just crossed the finish line at the cross country sprint qualifications
O painel indicou momentaneamente o 12º melhor tempo para Duda, o que colocaria a atleta muito acima da projeção inicial de resultado. A marca, porém, foi revista assim que a descida dela terminou.
A organização confirmou que o sensor identificou o animal como competidor. Com a correção, a brasileira apareceu na 24ª posição, após completar 1,5 km em 3min55s66.
Resultado final da equipe brasileira
Além de Duda Ribeira, a equipe do Brasil teve Bruna Moura, que registrou 3min41s60. Com a soma dos dois tempos, o Brasil encerrou a disputa em 21º lugar, fora da zona de classificação para a final.
Mesmo sem avançar, a marca representa o melhor desempenho do país em provas por equipes na modalidade. Das 26 duplas participantes, 15 garantiram vaga na decisão após as duas voltas, uma para cada atleta.
