Publicado 18/02/2026 14:04

Andrea Stella, chefe da equipe McLaren, disse dia desses que Mercedes e Ferrari merecem atenção neste início de temporada da Fórmula 1 e chegam empolgadas. E mais uma vez as escuderias mostraram força. Nesta quarta-feira, no primeiro dia da segunda semana de testes em Sakhir, no Bahrein, mais uma vez as rivais se destacaram, com George Russell sendo o mais rápido de toda a pré-temporada e Charles Leclerc fechando o dia em terceiro. Os pilotos da equipe campeã foram à pista e mostraram evolução, com Oscar Piastri em 2º e o campeão Lando Norris terminando em quarto.

Destaque, ainda, para o brasileiro Gabriel Bortoleto. Mesmo na 10ª colocação, ele alcançou sua melhor marca da pré-temporada, ao fechar com 71 voltas e 1min35s263 com sua Audi. O dia acabou sendo ruim para o veterano Fernando Alonso, que teve problemas no carro e deu somente 28 voltas, fechando com o 17º tempo do dia.



Russell e sua Mercedes foram quem mais deram voltas rápidas, com 77 giros. E o inglês brilhou, com impressionante tempo de 1min33s459, o melhor até então. Foi seguido por Piastri, da McLaren e Charles Leclerc, da Ferrari, ambos com 70 voltas completas.



