Edson Bindilatti na Olimpíada de Inverno de 2026Franck Fife / AFP

Publicado 18/02/2026 14:56 | Atualizado 18/02/2026 14:58

O piloto de bobsled Edson Bindilatti será o porta-bandeira do Brasil na Cerimônia de Encerramento dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2026. A escolha foi confirmada nesta quarta-feira (18).

"Foi uma surpresa muito grande. Recebi com muita felicidade. Mostra pra mim o quanto valeu a pena toda a minha dedicação ao longo do tempo. São 26 anos trabalhando em prol do bobsled e das modalidades de inverno. Então, para mim foi muito gratificante. Recebi a notícia num lugar especial, com pessoas especiais. Com o presidente do Comitê Olímpico do Brasil (Marco), La Porta, que anunciou que eu ia ser o porta-bandeira. Me deixou muito emocionado", contou Bindilatti, ao site do COB.

A Cerimônia de Encerramento acontecerá no domingo (22), às 16h (de Brasília), em Verona.

O presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Marco La Porta, fez o anúncio junto com: o Chefe da Missão, Emílio Strapasson; e a Diretora de Comunicação, Marketing e Valores Olímpicos, Manoela Penna; em reunião online com a equipe de bobsled.

"Por ser uma referência nos Jogos Olímpicos de Inverno e liderar esta equipe fantástica do bobsled, não havia como fugir do Bindilatti. Ele será homenageado como nosso porta-bandeira. A história dele não é apenas nos Jogos de Inverno. O Edson é um grande atleta do esporte olímpico brasileiro. Seis Jogos Olímpicos é para poucos", afirmou La Porta.

Bindilatti disputou sua primeira Olimpíada de Inverno em 2002, como pusher. Já em 2006 foi breakman. Ele se tornou piloto em 2014.

É a terceira vez que o atleta carregará a bandeira. Bindilatti também foi escolhido nas cerimônias de abertura de Pyeongchang 2018 e de Pequim 2022 - esta última foi ao lado de Jaqueline Mourão.

"É o encerramento da minha carreira olímpica sim. É o fim da minha jornada como atleta olímpico. Mas ainda quero continuar mais este ano aqui para fazer a transição de uma forma ideal para o Gustavo Ferreira. Com os outros atletas que estão vindo ali na pilotagem", afirmou o atleta.

"Para que seja uma boa transição e permita nos mantermos no alto rendimento, acho que isso é o mais importante", explicou. "A cortina vai se fechar para mim. Mas vai se abrir para esses meninos aqui e para vários atletas que ainda estão por vir", completou.