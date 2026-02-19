Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra - Reprodução / Instagram

Musa do Cerro Porteño, Eli VillagraReprodução / Instagram

Publicado 19/02/2026 12:35

Rio - A musa do Cerro Porteño, Eli Villagra, gravou um ensaio sensual na comunidade da Rocinha, na Zona Sul do Rio de Janeiro. As imagens foram exibidas em suas redes sociais e a beldade posou com fantasia de Carnaval.

Eli, que passou semanas no Brasil para participar do Carnaval do Rio, afirmou que foi muito bem recebida pelos moradores da comunidade.

fotogaleria

"Fui muito bem recebida. Pediram para tirar fotos comigo, cantaram para mim, o ambiente era incrível. Fiquei surpresa porque eles isolaram aquela área só para mim, sem limite de tempo, para que eu pudesse tirar todas as fotos e gravar todos os vídeos que quisesse. Me trouxeram presentes e foram incrivelmente gentis; eu não esperava nada disso. Se você quiser ir, é só me pedir que eu te passo as direções", afirmou em entrevista ao site "Popular".

Eli Villagra é conhecida como "Barbie Paraguaia" e faz muito sucesso em seu país (@elivillagra_barbie). Ela afirmou que os cariocas foram respeitosos.

"Claro que houve olhares, mas tudo foi respeitoso. Eles são muito respeitosos. Sou confiante, calma e muito focada no meu trabalho. Quando uma mulher anda com atitude, isso transparece", concluiu.