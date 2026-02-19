Ronaldinho GaúchoDaniel Castelo Branco / Arquivo O Dia
Ao longo da conversa, Kompany também revelou que o grande ídolo da sua infância foi o defensor Marcel Desailly. "Ele é provavelmente uma daquelas cartas lendárias no jogo FIFA. Era o meu ídolo. Um defesa forte, que também ganhou a Copa do Mundo com a França e foi uma grande inspiração", destacou.
Sobre o treinador
Kompany tem 39 anos. Foi revelado em 2003 pelo Anderlecht, mas ganhou destaque no Manchester City, onde atuou por 11 temporadas, de 2008 a 2019, consolidando-se como um dos maiores jogadores da história do clube. Conquistou quatro Campeonatos Ingleses e duas Copas da Inglaterra.
O ex-defensor também fazia parte da seleção belga que eliminou o Brasil na Copa do Mundo 2018 e acabou eliminada para a França, nas semifinais do torneio.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.