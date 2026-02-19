Ronaldinho Gaúcho - Daniel Castelo Branco / Arquivo O Dia

Ronaldinho GaúchoDaniel Castelo Branco / Arquivo O Dia

Publicado 19/02/2026 11:54 | Atualizado 19/02/2026 11:55

O ex-zagueiro e técnico do Bayern de Munique, Vincent Kompany, rasgou elogios a Ronaldinho Gaúcho, e o elegeu como o jogador que mais o impressionou em um jogo ao longo da carreira. Ao responder perguntas de crianças, em uma ação promocional do clube alemão publicada nesta quarta-feira (18), o ex-atleta também elegeu Messi e Cristiano Ronaldo como, "provavelmente", os melhores atletas de futebol.

"Havia muitos [rivais fortes ao longo da carreira], mas um me impressionou mais que ninguém. Era o Ronaldinho. Aliás, Messi e Cristiano Ronaldo são incrivelmente bons. Provavelmente são os melhores, mas em uma partida, sim, Ronaldinho", disse.