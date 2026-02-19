Ronaldinho GaúchoDaniel Castelo Branco / Arquivo O Dia

O ex-zagueiro e técnico do Bayern de Munique, Vincent Kompany, rasgou elogios a Ronaldinho Gaúcho, e o elegeu como o jogador que mais o impressionou em um jogo ao longo da carreira. Ao responder perguntas de crianças, em uma ação promocional do clube alemão publicada nesta quarta-feira (18), o ex-atleta também elegeu Messi e Cristiano Ronaldo como, "provavelmente", os melhores atletas de futebol.
"Havia muitos [rivais fortes ao longo da carreira], mas um me impressionou mais que ninguém. Era o Ronaldinho. Aliás, Messi e Cristiano Ronaldo são incrivelmente bons. Provavelmente são os melhores, mas em uma partida, sim, Ronaldinho", disse.
Kompany, durante ação que foi ao ar nesta quarta-feira (18) - Reprodução / YouTube
Ronaldinho Gaúcho - Daniel Castelo Branco / Arquivo O Dia

Ao longo da conversa, Kompany também revelou que o grande ídolo da sua infância foi o defensor Marcel Desailly. "Ele é provavelmente uma daquelas cartas lendárias no jogo FIFA. Era o meu ídolo. Um defesa forte, que também ganhou a Copa do Mundo com a França e foi uma grande inspiração", destacou.

Sobre o treinador

Kompany tem 39 anos. Foi revelado em 2003 pelo Anderlecht, mas ganhou destaque no Manchester City, onde atuou por 11 temporadas, de 2008 a 2019, consolidando-se como um dos maiores jogadores da história do clube. Conquistou quatro Campeonatos Ingleses e duas Copas da Inglaterra.

O ex-defensor também fazia parte da seleção belga que eliminou o Brasil na Copa do Mundo 2018 e acabou eliminada para a França, nas semifinais do torneio.