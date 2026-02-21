Musa do Cerro Porteño, Eli VillagraReprodução / Instagram

Rio - A musa do Cerro Porteño, Eli Villagra, desfilou pela Porto da Pedra, escola de São Gonçalo, Zona Metropolitana do Rio de Janeiro, que disputou a Série Ouro. A beldade afirmou que participar do Carnaval do Rio foi a concretização do último sonho que faltava realizar em sua vida.
"É um sonho realizado. Finalmente posso relaxar agora que realizei todos os meus sonhos: universidade, coroas e alcançar o auge da fama", contou a beldade em entrevista ao site paraguaio "Popular".
Conhecida como "Barbie Paraguaia", Eli Villagra é uma estrela do principal Carnaval de seu país, conhecido como Encarnación, realizado na cidade com o mesmo nome.
Dona de um corpo escultural, a beldade trabalha em programas de TV do seu país. Eli Villagra tem mais de 336 mil seguidores no seu perfil oficial no Instagram (@elivillagra_barbie).