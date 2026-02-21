Musa do Cerro Porteño, Eli VillagraReprodução / Instagram
Musa do Cerro celebra participação em desfile da Porto da Pedra: 'Realizei todos os sonhos'
Eli Villagra tem mais de 336 mil seguidores no Instagram
Zidane chega a um acordo para dirigir seleção francesa depois da Copa, diz jornalista
Sem clube desde a saída do Real Madrid, treinador deve comandar a França no próximo ciclo
Físico abaixo e desconforto na coxa estão adiando estreia de Cuiabano no Vasco
Jogador, de 22 anos, foi contrato pelo clube carioca
Recuperado de dores no púbis, Hércules volta a treinar com grupo do Fluminense
Volante, de 25 anos, vem tendo problemas físicos no começo de 2026
Flamengo chega aos últimos dias de janela sem um substituto para Pedro
Rubro-Negro vê mercado se fechar sem garantir peça de reposição para o comando ofensivo
Candidato à presidência do Barcelona projeta retorno de Lionel Messi
Victor Font critica gestão atual e propõe tornar o argentino presidente de honra
