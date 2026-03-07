Veronica Almiron é musa do Cerro PorteñoReprodução / Instagram
Musa do Cerro divulga vídeo exuberante desfilando de biquíni
Vero Almirón tem mais de 217 mil seguidores em seu perfil oficial no Instagram
João Pedro marca, Chelsea vence Wrexham de virada e vai às quartas Copa da Inglaterra
Blues ficam duas vezes atrás do placar, mas aproveitam expulsão e ganham na prorrogação
Final acirra disputa entre Serna e Pedro pela artilharia do Carioca
Camisa 9 do Flamengo é o artilheiro e é seguido de perto pelo colombiano do Fluminense
Botafogo divulga relacionados para encarar o Bangu, pela final da Taça Rio
Decisão será neste sábado (7), às 18h (de Brasília), no Nilton Santos
Rayssa Leal faz exibição segura e avança à final do Mundial de Skate Street
Decisão do título será neste domingo (8), em São Paulo
Aposentadoria de Danilo faz Flamengo voltar ao mercado
Jogador já declarou que se encerrará carreira ao final desta temporada
Flamengo deve ter retornos importantes para decisão contra o Fluminense
Clássico será neste domingo (8), às 18h (de Brasília), no Maracanã, pela final do Carioca
