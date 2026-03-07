Veronica Almiron é musa do Cerro Porteño - Reprodução / Instagram

Veronica Almiron é musa do Cerro PorteñoReprodução / Instagram

Publicado 07/03/2026 15:00 | Atualizado 07/03/2026 17:47

Rio - A musa do Cerro Porteño, Veronica Almirón, brindo seus fãs novamente com a sua beleza. A beldade publicou um vídeo em que ela aparece exibindo seu corpo impecável, utilizando apenas um biquíni em seu perfil oficial do Instagram.

"Que delícia", "Uma deusa em forma de mulher", "Você está maravilhosa como sempre", foram alguns dos comentários que ela recebeu.

Dona de um corpo monumental, Vero Almirón fez muito sucesso no seu país. A beldade tem mais de 217 mil seguidores em seu perfil oficial no Instagram (@laveroalmiron).