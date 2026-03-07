Serna e Pedro disputam a artilharia do Carioca - Marcelo Gonçalves/Fluminense; Adriano Fontes/Flamengo

Publicado 07/03/2026 17:00

Rio - Pela sexta vez nos últimos oito anos, Fluminense e Flamengo decidem o título carioca, neste domingo (8), às 18h (de Brasília), no Maracanã. Além da disputa pelo troféu estadual, também está em jogo a briga pela artilharia do Carioca entre o tricolor Kevin Serna e o rubro-negro Pedro.

Artilheiro do Carioca em 2018 e 2024, Pedro busca a artilharia do Carioca pela terceira vez na carreira. O camisa 9 do Flamengo lidera a disputa ao lado de Patrick, do Bangu, com seis gols, mas são seguidos de perto por Serna, do Fluminense, e Léo Rafael, do Nova Iguaçu, com cinco cada.

De um lado, Pedro reencontra uma de suas maiores vítimas. Desde que chegou ao Flamengo, o camisa 9 marcou sete vezes contra o Fluminense, que é a segunda maior vítima do jogador, empatado com o Athletico-PR (7) e atrás do Vasco (8).

Já do outro lado, Serna possui um bom retrospecto em clássicos pelo Fluminense e já marcou quatro gols contra os rivais. Deles, dois foram contra o Flamengo. O atacante colombiano tem boas memórias contra o rival, já que balançou as redes nos últimos dois encontros, pelo Brasileirão de 2025 e Carioca de 2026.

Maiores campeões do Carioca, Fluminense e Flamengo emplacaram o maior domínio da história com a vaga na final em 2026, superando a dinastia entre 1937 e 1944. O Rubro-Negro busca o sétimo tricampeonato da história, além do 40º título estadual, enquanto o Tricolor busca retomar o topo e faturar o 34º título.