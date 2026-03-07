Serna e Pedro disputam a artilharia do CariocaMarcelo Gonçalves/Fluminense; Adriano Fontes/Flamengo
Final acirra disputa entre Serna e Pedro pela artilharia do Carioca
Camisa 9 do Flamengo é o artilheiro e é seguido de perto pelo colombiano do Fluminense
Final acirra disputa entre Serna e Pedro pela artilharia do Carioca
Camisa 9 do Flamengo é o artilheiro e é seguido de perto pelo colombiano do Fluminense
Botafogo divulga relacionados para encarar o Bangu, pela final da Taça Rio
Decisão será neste sábado (7), às 18h (de Brasília), no Nilton Santos
Rayssa Leal faz exibição segura e avança à final do Mundial de Skate Street
Decisão do título será neste domingo (8), em São Paulo
Aposentadoria de Danilo faz Flamengo voltar ao mercado
Jogador já declarou que se encerrará carreira ao final desta temporada
Flamengo deve ter retornos importantes para decisão contra o Fluminense
Clássico será neste domingo (8), às 18h (de Brasília), no Maracanã, pela final do Carioca
Renato Gaúcho testa mudanças na estrutura tática do Vasco
Treinador busca equilíbrio defensivo
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.