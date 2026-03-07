Lucas Pinheiro celebra vitória na primeira etapa da Copa do MundoJure Makovec / AFP
Após ouro olímpico, Lucas Pinheiro é campeão do slalom gigante em etapa da Copa do Mundo
Título da especialidade será decidido somente no fim de março, na Noruega
Martín Anselmi exalta jovens da base do Botafogo após título da Taça Rio
Técnico parabenizou os garotos depois da vitória por 3 a 1 sobre o Bangu, no Nilton Santos
João Fonseca vira sobre Khachanov e avança no Masters 1000 de Indian Wells
Brasileiro sofreu, mas superou o russo por 2 sets a 1 (parciais de 4/6, 7/6 (9/7) e 6/4)
Caio Valle celebra gol marcado pelo Botafogo e prega 'foco total' na Libertadores
Garoto balançou a rede na vitória por 3 a 1 sobre o Bangu, no Nilton Santos
De virada, Manchester City bate o Newcastle e avança na Copa da Inglaterra
Time de Pep Guardiola venceu por 3 a 1 e passou para as quartas de final
Barcelona vence o Athletic Bilbao e retoma vantagem sobre o Real Madrid no Espanhol
Lamine Yamal fez um golaço para garantir os três pontos ao time catalão
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.