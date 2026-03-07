Lucas Pinheiro celebra vitória na primeira etapa da Copa do MundoJure Makovec / AFP

O campeão olímpico Lucas Pinheiro Braathen venceu neste sábado (7) a prova do slalom gigante da etapa da Copa do Mundo de esqui alpino de Kranjska Gora, na Eslovênia.
Líder após a primeira descida, o brasileiro de 25 anos conseguiu administrar a vantagem na segunda descida, disputada com sol intenso.
Sólido e preciso, ele terminou à frente do suíço Loïc Meillard (a 54 centésimos) e do austríaco Stefan Brennsteiner (a 80 centésimos).
Após cruzar a linha de chegada e tirar os esquis imediatamente, Lucas improvisou alguns passos de samba para comemorar a vitória.
"O sol apareceu, a primavera está vindo aí, os fãs me deram uma energia incrível como sempre, e eu senti como se meus esquis estivessem dançando, então pensei em fazer uma pequena homenagem a eles", disse o esquiador após a prova.
Com muita confiança após seu histórico ouro olímpico em Milão-Cortina, a primeira medalha do esporte latino-americano em Jogos de Inverno, Lucas Pinheiro conquistou sua sétima vitória em etapas da Copa do Mundo, a terceira no slalom gigante e a segunda na atual temporada, depois da etapa de slalom de Levi em novembro.
"Estou esquiando com tanta felicidade, tanta alegria. Tudo o que tenho tentado fazer desde os Jogos é aproveitar o momento, enquanto, obviamente, tento me preparar para estas últimas provas, nas quais há tanta coisa em jogo", comemorou.
Com a vitória, o brasileiro entra também na briga pelo Globo de Cristal da modalidade especialidade, ficando a apenas 48 pontos (495 a 447) do líder suíço Marco Odermatt, que neste sábado terminou em um decepcionante quinto lugar.
O título da especialidade será decidido na última etapa do slalom gigante da Copa do Mundo, em Lillehammer (Noruega), no fim de março, com três candidatos: Odermatt, Pinheiro Braathen e Meillard, que está a 89 pontos de seu compatriota suíço (a vitória em cada prova vale 100 pontos).