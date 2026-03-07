Gabriel Bortoleto é piloto da Audi em 2026Divulgação / Audi

E
Estadão Conteúdo
Rio - Gabriel Bortoleto avaliou de forma positiva a classificação para o GP da Austrália, primeira etapa da temporada da Fórmula 1. O brasileiro garantiu um lugar entre os dez primeiros no grid, mas acabou impedido de disputar o Q3 após um problema mecânico em seu carro.
Mesmo com a frustração, o piloto destacou o desempenho da equipe em seu primeiro fim de semana oficial como Audi. Para Bortoleto, o resultado reflete o trabalho realizado durante a pré-temporada para desenvolver o carro e a nova unidade de potência.
"Foi uma classificação muito positiva. Estar entre os dez primeiros na nossa primeira corrida como Audi é algo de que todos podemos nos orgulhar, especialmente considerando todo o trabalho feito durante o inverno para tornar o carro competitivo e construir uma nova unidade de potência do zero", afirmou.
O brasileiro, porém, lamentou não ter conseguido participar da disputa final pela pole position. Segundo ele, o problema surgiu de forma repentina durante a volta de retorno aos boxes. Apesar do contratempo, Bortoleto destacou o potencial mostrado pelo carro e demonstrou confiança para a corrida.
"Vamos analisar isso com a equipe, mas pelo que vimos até agora não parece ser algo grave. O carro mostrou um bom potencial. Acho que muita gente não esperava que estivéssemos brigando por um lugar no top-10 tão cedo. É um começo encorajador", completou.