Madueke em ação pelo ArsenalJon SUPER / AFP
Os gols da vitória foram marcados por Madueke e Eze, ambos em belos chutes. Evans fez o gol do Mansfield, atual décimo sexto colocado da terceira divisão inglesa, que chegou a assustar o favorito durante boa parte da partida.
Mesmo com a diferença técnica entre as equipes, o Mansfield começou melhor. Empurrado pela torcida, o time da casa pressionou nos primeiros minutos e quase abriu o placar com Oates, que levou perigo em duas finalizações seguidas, mas parou em boas defesas do goleiro Kepa.
O segundo tempo começou com surpresa. Logo aos quatro, um erro na saída de bola do Arsenal mudou o cenário da partida. Salmon recuou mal, Evans interceptou, invadiu a área e bateu cruzado de esquerda para empatar.
Após o segundo gol, o time comandado por Mikel Arteta passou a controlar a partida, avançou as linhas e criou novas chances, mas administrou o resultado até o apito final para confirmar a classificação.
Além do Arsenal, o Liverpool também já garantiu vaga nas quartas de final, ao derrotar o Wolverhampton por 3 a 1. Os confrontos da próxima fase da competição serão definidos por sorteio.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.