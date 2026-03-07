Madueke em ação pelo Arsenal - Jon SUPER / AFP

Publicado 07/03/2026 12:20

Inglaterra - O Arsenal está nas quartas de final da Copa da Inglaterra. Mesmo atuando fora de casa e com vários titulares poupados, a equipe londrina venceu o Mansfield Town por 2 a 1, neste sábado, no Field Mill, em confronto decidido em jogo único.



Os gols da vitória foram marcados por Madueke e Eze, ambos em belos chutes. Evans fez o gol do Mansfield, atual décimo sexto colocado da terceira divisão inglesa, que chegou a assustar o favorito durante boa parte da partida.



Mesmo com a diferença técnica entre as equipes, o Mansfield começou melhor. Empurrado pela torcida, o time da casa pressionou nos primeiros minutos e quase abriu o placar com Oates, que levou perigo em duas finalizações seguidas, mas parou em boas defesas do goleiro Kepa.



Aos poucos, o Arsenal conseguiu equilibrar a partida com mais posse de bola e troca de passes. A pressão deu resultado quando Martinelli encontrou Madueke pela direita. O atacante dominou e acertou um chute no ângulo, sem chances para o goleiro Roberts, abrindo o placar para os visitantes.



O segundo tempo começou com surpresa. Logo aos quatro, um erro na saída de bola do Arsenal mudou o cenário da partida. Salmon recuou mal, Evans interceptou, invadiu a área e bateu cruzado de esquerda para empatar.



A igualdade, porém, durou pouco. Aos 20 minutos, o Arsenal voltou a ficar à frente com mais um golaço. Eze recebeu de Norgaard na entrada da área e soltou uma bomba de direita no ângulo, recolocando os londrinos em vantagem.



Após o segundo gol, o time comandado por Mikel Arteta passou a controlar a partida, avançou as linhas e criou novas chances, mas administrou o resultado até o apito final para confirmar a classificação.



Além do Arsenal, o Liverpool também já garantiu vaga nas quartas de final, ao derrotar o Wolverhampton por 3 a 1. Os confrontos da próxima fase da competição serão definidos por sorteio.