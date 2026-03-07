Álvaro Arbeloa é o treinador do Real MadridJavier Soriano / AFP
Declarações de Arbeloa escancaram problemas internos antes do duelo contra o City
Treinador alfinetou jogadores ausentes na partida contra o Celta de Vigo
Bortoleto celebra top-10 na estreia da Audi na F1, mas lamenta falha mecânica na classificação
Brasileiro vai largar em décimo lugar no GP da Austrália
Matheus Reis sofre entorse no joelho direito em treino e desfalca Fluminense
Jogador já iniciou um trabalho de fisioterapia para reduzir a inflamação no local
Arsenal vence time da terceira divisão e avança na Copa da Inglaterra
Com gols de Madueke e Eze, Gunners superam o Mansfield Town por 2 a 1 e carimbam vaga nas quartas
Do Bronx e Holloway batem peso, e UFC 326 tem disputa de título confirmada neste sábado (7)
Além de Charles do Bronx, o UFC 326 contará com outros cinco lutadores brasileiros em ação; confira todos os detalhes
Botafogo emplaca três jogadores na seleção da semana da Libertadores
Bastos, Jordan Barrera e Matheus Martins foram destaques
