Álvaro Arbeloa é o treinador do Real Madrid - Javier Soriano / AFP

Álvaro Arbeloa é o treinador do Real MadridJavier Soriano / AFP

Publicado 07/03/2026 14:00

Rio - O Real Madrid venceu o Celta de Vigo por 2 a 1 nesta sexta-feira (6), pelo Campeonato Espanhol, mas a atuação foi acompanhada por desfalques e tensão no elenco. O resultado ocorre a três dias do confronto decisivo contra o Manchester City, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões.

Após a partida, uma declaração de Arbeloa na coletiva chamou a atenção ao ser interpretada como um recado ao elenco. O técnico afirmou: "Estou muito feliz, acima de tudo, com o caráter mostrado pelas pessoas que quiseram vir e nos apoiar em um momento difícil".

A frase repercutiu como uma crítica a jogadores ausentes, como Camavinga, que ficou fora devido a uma cárie. O treinador, no entanto, exaltou atletas como Carvajal e Asencio, que entraram em campo mesmo lidando com problemas físicos e dores.

O clima pesado também apareceu no gramado durante a substituição de Arda Güler. Ao sair aos 28 minutos do segundo tempo, o meia turco demonstrou desaprovação com gestos e um sorriso irônico, repetindo um comportamento de jogos anteriores.

Agora, o time merengue concentra suas atenções no Manchester City. O jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões acontece na próxima quarta-feira (11), às 17h (de Brasília), no Estádio Santiago Bernabéu.