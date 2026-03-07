Rio - O Chelsea sofreu, mas avançou às quartas de final da Copa da Inglaterra. Mesmo após ficar duas vezes atrás no placar, os Blues venceram o Wrexham por 4 a 2 na prorrogação, de virada, neste sábado (7), fora de casa. Smith e Doyle marcaram para o time galês, enquanto Okonkwo (contra), Acheampong, Garnacho e João Pedro marcaram para o time londrino. Dobson foi expulso e facilitou a vida do gigante inglês.
Favorito no confronto, o Chelsea teve o controle da posse de bola, mas não conseguiu ser incisivo e criar oportunidades. Por outro lado, o Wrexham foi mais perigoso nos primeiros 45 minutos e conseguiu abrir o placar com Smith, aos 18 minutos, em contra-ataque. Após abrir o placar, o Wrexham ganhou confiança, criou outras oportunidades e quase ampliou.
O Chelsea, por sua vez, teve uma atuação apática e só conseguiu finalizar na direção do gol aos 39 minutos. No lance, Thomason tirou o chute de Garnacho em cima da linha, mas a bola acertou o goleiro Okonkwo e entrou. Na etapa final, o jogo ficou mais aberto e os Blues criaram mais oportunidades, levando perigo principalmente pelo lado esquerdo.
Por sua vez, o Wrexham explorava os contra-ataques e a bola aérea. Pelo alto, voltou a ficar na frente do placar, aos 32 minutos. Após cobrança de escanteio, a defesa do Chelsea afastou parcialmente, Windass aproveitou o rebote e chutou da entrada da área, mas a bola desviou em Doyle e entrou. O zagueiro, inclusive, já tinha dado assistência no primeiro tempo.
Em desvantagem pela segunda vez, o Chelsea acelerou a troca de passes. Em jogada de Andrey Santos, o lateral-direito Acheampong recebeu na área e empatou. Na reta final, João Neto acertou o travessão e quase virou para os Blues. Nos acréscimos, Dobson foi expulso por falta em Garnacho e mudou o roteiro da partida, obrigando o Wrexham a mudar a postura.
Com um a mais, o Chelsea teve amplo domínio das ações na prorrogação. Com um início avassalador, os Blues ficaram na frente do placar pela primeira vez aos seis minutos, com Garnacho. Antes, criou outras oportunidades, explorando principalmente a bola aérea. Depois, o time londrino diminuiu o ritmo e tentou controlar o jogo, aproveitando a vantagem numérica e o cansaço do Wrexham.
Mesmo com um a menos, o Wrexham tentou reagir no segundo tempo da prorrogação. Os donos da casa criaram chances para empatar e tiveram um gol anulado, com Brunt, que aproveitou na segunda trave um desvio de Moore na primeira trave. Já nos acréscimos, João Pedro confirmou a classificação do Chelsea, em jogada individual. Mesmo com a derrota, os galeses aplaudiram o próprio time.
