Ryan Reynolds é o dono do Wrexham - Peter Powell / AFP

Publicado 07/03/2026 18:00

Rio - Dono do Wrexham, Ryan Reynolds negou neste sábado (7) o interesse em investir em um clube brasileiro. Em entrevista à "ESPN", o ator canadense, conhecido por interpretar o personagem "Deadpool" nos cinemas, revelou que não está nos planos realizar um investimento no Brasil neste momento e que o foco está no clube galês.

"Estou interessado em passar o resto da minha vida no Brasil, mas não em comprar um clube. Já tenho muito com o que lidar aqui (Wrexham). Sou realmente grato e sortudo de ter conseguido isso. Eu prefiro fazer uma coisa bem do que cinquenta mal feitas. Mas eu gostaria de visitar o Brasil sem a pressão de ser o dono de um clube", disse.

Em 2021, os atores Ryan Reynolds e Rob McElhenney compraram o Wrexham por 2 milhões de libras (cerca de R$ 15 milhões na cotação da época). Atualmente, os "Dragões Vermelhos" possuem um valor de mercado avaliado em cerca de 100 milhões de libras (R$ 700 milhões na cotação atual). Em 2026, fizeram um investimento de 77 milhões de libras (R$ 567 milhões).

Nas últimas três temporadas, o Wrexham saiu da quinta divisão para a segunda, conhecida como "Championship". Estreante na competição, o time galês ocupa o sexto lugar neste momento e briga pelo acesso para a elite do futebol inglês. Os dois primeiros garantem lugar na Premier League, a primeira divisão inglesa, enquanto do 3º ao 6º disputam playoffs pela última vaga.

O Wrexham tem 161 anos e é o clube mais antigo do País de Gales. Embora seja galês, disputa as ligas inglesas, assim como ocorre com o Swansea City, também da segunda divisão; Cardiff City, da terceira; e Newport County, da quarta. O motivo é a ausência de uma liga galesa, criada apenas em 1992. Por isso os clubes galeses se integraram à liga inglesa, que já era estruturada, devido à proximidade geográfica.