Caio Henrique em ação durante treino da seleção brasileira - Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 07/03/2026 19:00

Lateral-esquerdo do Monaco, da França, Caio Henrique sofreu lesão muscular de grau 2 na coxa direita e não poderá ser convocado para representar a seleção brasileira nos amistosos de março. O defensor, que deve se recuperar em um mês, esteve presente nas últimas listas de Carlo Ancelotti.



Ele se machucou na vitória por 3 a 1 sobre o PSG, na sexta-feira (6). Vanderson, lateral-direito que também está cotado para ser chamado, foi outro que precisou sair durante a partida. No entanto, o nível do problema ainda não foi divulgado pelo Monaco.



O Brasil terá pela frente França e Croácia nos dias 26 e 31 de março, respectivamente. Os jogos serão os últimos antes da relação final para a Copa do Mundo. Depois, a Seleção ainda enfrentará o Panamá, dia 31 de maio, no Maracanã, e o Egito, dia 6 de junho, já em solo norte-americano.

Agenda na Copa do Mundo

A Copa do Mundo será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México, entre os dias 11 de junho e 19 de julho. A estreia da seleção brasileira será no dia 13 de junho, diante de Marrocos. Pelo Grupo C, a Amarelinha também enfrentará o Haiti, dia 19, e a Escócia, dia 24.