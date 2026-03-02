Miss Bela do São Paulo, Joana Cabral - Divulgação

Publicado 02/03/2026 10:42 | Atualizado 02/03/2026 10:59

Rio - A Miss Bela São Paulo, Joana Cabral, revelou que foi perseguida por um fã durante três meses. O stalker começou nas redes sociais, conseguindo seu telefone que estava na bio do Instagram, e evoluiu para situações de perigo real. A influenciadora revela que o homem a seguiu duas vezes.

"Ele me ligava todos dos dias, e nas madrugadas, ( a noite toda ) colocava pessoas gritando e chorando. Ela o bloqueava e ele ligava de diversos números diferentes. Ele começou a mandar várias mensagens e postar fotos minhas. Ele dizia que era meu namorado e que eu era a mulher da vida dele. O homem mora na mesma cidade que eu morava. e acabou me perseguindo. Fiquei bem assustada. Até que um dia, ele disse que se eu não fosse até ele, seria pior para mim ( uma ameaça ) E, eu o enfrentei. Disse que não iria! E, que ele poderia vir até mim. Mas ele não havia ido e acabou sumindo de vez. Acredito que passou a perseguir outra pessoa. Completamente louco e obsessivo. Já fazem dois anos", comenta.



A atriz também contou que encontrou o homem em duas oportunidades e detalhou como tudo acabou acontecendo.

"Estava me esperando na porta da academia. Naquele dia deixei meu carro, e entrei no do meu personal que me deu uma carona. Ele só olhou. Não fez nada. Nesse dia pensei em ir na delegacia, ( cheguei a conversar com um delegado por telefone ) Foi quem me orientou a ficar tranquila e não demonstrar medo. Mas, na época não era muito falado esse crime. A segunda foi em um restaurante. Tinha postado fotos, e marcado o lugar e então, ele apareceu. Eu estava em um date. Quando meu date foi ao banheiro, e não voltou mais. Eu acredito que esse homem deve tê-lo abordado no banheiro e mandando ele desaparecer dali e da minha vida. Simplesmente, ele não voltou mais e me bloqueou em tudo. Sumiu da minha vida, sem explicação. A explicação veio, quando vi que o perseguidor estava lá, veio até mim, e começou a falar que me amava, me adjetivar e ofender de diversas maneiras, com xingamentos absurdos, até ameaças descabidas e só faltou me bater. Eu fiquei apavorada! Mudei de academia e na época tirei meu número da bio, e evitava postar onde estava. Pouco tempo atrás isso aconteceu de novo, a cerca de um ano. Um novo stalker. Mas, eu já estava mais esperta. Hoje esses caras não me intimidam mais”, mas, não deixo te tomar certos tipos de cuidados mínimos, conclui.