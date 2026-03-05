David Ricardo é jogador do Dínamo Moscou - Divulgação/Instagram @fcdynamo

Publicado 05/03/2026 22:18

Rio - Ex- Botafogo , David Ricardo estreou pelo Dínamo Moscou com um gol. O zagueiro marcou na vitória sobre o Spartak Moscou por 5 a 2, nesta quinta-feira (5), válida pelo jogo de ida da semifinal da Rússia.

O gol saiu aos 24 minutos da etapa complementar, quando o Dimamo vencia por 2 a 1. Após cobrança de escanteio, David conseguiu a cabeçada, e o goleiro espalmou. A defesa, porém, não conseguiu afastar o perigo, e o brasileiro apareceu para completar.

Veja no vídeo abaixo:

David Ricardo defendeu o Botafogo ao longo da temporada de 2025. Com a camisa do Glorioso, ele disputou 29 partidas, anotou dois gols e deu uma assistência.

O bom desempenho chamou a atenção do Dinamo Moscou e de outros clubes da Europa. Em janeiro, o clube da capital russa oficializou a contratação do zagueiro brasileiro.