David Ricardo é jogador do Dínamo MoscouDivulgação/Instagram @fcdynamo
Vídeo: ex-Botafogo, David Ricardo marca na estreia pelo Dínamo Moscou
Ele fez o terceiro gol do time russo na partida
Messi e delegação do Inter Miami são recebidos por Donald Trump na Casa Branca
A equipe foi campeã da Major League Soccer em 2025
A poucos meses da Copa, técnico se despede de Marrocos, rival da estreia do Brasil
Ele usou as redes sociais para confirmar a saída
Volante que foi alvo do Flamengo, Marcos Antonio renova contrato com o São Paulo
Novo vínculo com o Tricolor Paulista vai até 31 de dezembro de 2030
Rayssa Leal usa proteção no joelho e volta a treinar para Mundial de Skate em São Paulo
Jovem skatista sentiu dores no joelho direito por conta de uma hiperextensão
Tottenham perde para o Crystal Palace e vê a zona de rebaixamento se aproximar
Os Spurs continuam sem vencer no Campeonato Inglês em 2026 e estão a um ponto do Z-3
