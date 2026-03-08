Hanna Guedes e Leonardo Pinheiro são casados, mas torcem para times diferentes e estão divididos na final do CariocaTheo Faria / Agência O Dia
Em lados opostos, casal se divide em final do Carioca: 'Rivalidade a mil'
Torcedores de Fluminense e Flamengo compartilham paixões diferentes no futebol
No Dia Internacional da Mulher, Fluminense vence Flamengo e conquista Copa Rio Feminina
Guerreiras Tricolores venceram por 2 a 0
Com pubalgia, Bruno Henrique desfalca Flamengo na final do Carioca
Problema já havia tirado o jogador do confronto diante do Madureira, na semifinal
Soteldo sofre problema oftalmológico e desfalca Fluminense na final do Carioca
Jogador venezuelano já iniciou o tratamento
Situação de Edu Gaspar evolui na Inglaterra e dirigente pode pintar no Flamengo
Ele, que está deixando o Nottingham Forest, já confirmou contato do Mengão
Bortoleto encanta chefe da Audi com dedicação nos bastidores e evolução na F1
Jonathan Wheatley destaca empenho do brasileiro em nova temporada
