Hanna Guedes e Leonardo Pinheiro são casados, mas torcem para times diferentes e estão divididos na final do Carioca - Theo Faria / Agência O Dia

Publicado 08/03/2026 16:00

Rio - O Campeonato Carioca definirá o campeão neste domingo (8). Pela sexta vez nos últimos oito anos, Fluminense e Flamengo se enfrentam na decisão, às 18h (de Brasília), no Maracanã. A final vai colocar à prova o amor do casal Leonardo Pinheiro e Hanna Guedes, que torcem para times opostos.

Leonardo Pinheiro, de 41 anos, é torcedor do Flamengo, enquanto Hanna Guedes, de 35, é torcedora do Fluminense. Eles se conheceram em 2019, pouco antes da pandemia. Apesar do amor fora de campo, eles tem paixões diferentes no esporte e são rivais dentro das quatro linhas.

"Nós nos conhecemos na pandemia, através de amigos em comum. De lá para cá, nós casamos e estamos juntos até hoje. Rivalidade a mil, mas o amor prevalece. Que vença o melhor, que é o Flamengo", disse o rubro-negro Leonardo Pinheiro, que foi repreendido pela tricolor Hanna.

"Não é não, é o Fluminense. Fluzão vai ser campeão, vai ganhar de 2 a 1 e vai ser campeão", rebateu.

Maior domínio da história

Fluminense e Flamengo reestabeleceram o maior domínio do Campeonato Carioca em mais de um século. Desde 2019, os rivais decidiram o título em seis oportunidades. A última vez que nenhum dos dois chegou na decisão aconteceu em 2018, quando Botafogo e Vasco disputaram o título.

A última vez que houve um domínio de oito títulos divididos entre dois clubes aconteceu entre 1937 e 1944. A diferença, desta vez, é que a dupla briga diretamente pela conquista estadual pela sexta vez em oito anos. No período anterior, houve uma divisão maior de vices.

Em meio ao domínio da dupla Fla-Flu, Botafogo e Vasco amargam longo jejum. O Alvinegro não é campeão carioca desde 2018, na última vez que Flamengo ou Fluminense não chegaram à final. Já o Vasco, por sua vez, completou dez anos sem título. O último foi em 2016, tendo sido vice em 2018 e 2019.