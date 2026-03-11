Irã está no Grupo G da Copa do Mundo, com Bélgica, Egito e Nova Zelândia - Kevin Dietsch / Getty Images via AFP

Publicado 11/03/2026 18:00 | Atualizado 11/03/2026 18:01

Rio - A Copa do Mundo de 2026 corre risco de ter uma desistência. O Ministro dos Esportes do Irã, Ahmad Doyanmali, afirmou nesta quarta-feira (11), que o país não disputará o Mundial nos Estados Unidos. O país vive contexto de guerra no Oriente Médio após os ataques coordenados dos americanos e Israel. A Fifa ainda não se manifestou sobre qual será a solução para a possível saída da seleção iraniana.

Dirigentes da Fifa se reuniram nas últimas semanas para debater a questão da guerra no Oriente Médio, cujo protagonista é os Estados Unidos, país sede da Copa do Mundo ao lado de México e Canadá. A mudança de local do torneio foi prontamente descartada, assim como o adiamento da competição. Em contrapartida, a participação do Irã ficou em xeque.

Após a declaração do ministro iraniano, o presidente americano Donald Trump afirmou que os iranianos são bem-vindos nos Estados Unidos para a Copa do Mundo. Não há uma definição sobre o caso. Segundo o regulamento da Fifa, a entidade tem liberdade para escolher como bem entender qual será a solução aplicada em caso de desistência de uma seleção da Copa do Mundo.

Ou seja, existe a possibilidade da Copa do Mundo ser realizada com 47 seleções e não 48. Caso a Fifa decida pela inclusão de um substituto, uma das soluções seria dar a vaga do Irã a outra seleção da Confederação Asiática. Com isso, Iraque e Emirados Árabes despontam entre as concorrentes caso haja uma substituição, já que são os melhores colocados que não se classificaram para o Mundial.

No fim de março, o Iraque disputa a repescagem mundial no México. No duelo decisivo, encara o vencedor do confronto entre Bolívia e Suriname. Caso seja derrotado, a seleção iraquiana passa a ser o principal candidato a herdar a vaga do Irã. Se vencer, quem sobe na lista é os Emirados Árabes, melhor seleção asiática das Eliminatórias que ficou fora da Copa do Mundo.

Outra possibilidade seria classificar quem perder para o Iraque na repescagem (Bolívia ou Suriname). A decisão não afetaria a isonomia na divisão de continentes por grupos, já que no Grupo G há um europeu (Bélgica), um africano (Egito) e um representante da Oceania (Nova Zelândia). Este sistema, popularmente conhecido como "lucky loser", utilizado especialmente em torneios de tênis quando um atleta não consegue passar da fase classificatória, mas herda a vaga após uma desistência na chave principal.

O Irã tem jogos marcados em Inglewood, na Califórnia, contra a Nova Zelândia e Bélgica, em 15 e 21 de junho, e na cidade de Seattle, em Washington, contra o Egito, no dia 26 de junho. O regulamento da Fifa prevê uma multa mínima de 250 mil francos suíços (R$ 1,6 milhão) para a equipe que abandonar a Copa do Mundo. A Federação Iraniana de Futebol também corre o risco de sanção e ficar excluída de competições internacionais masculina, feminina e categorias de base.