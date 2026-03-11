Alphonso Davies chora após sofrer lesão na Liga dos CampeõesMarco Bertorello / AFP
"Davies sofreu uma distensão muscular na coxa direita, enquanto o goleiro Urbig foi diagnosticado com concussão. Musiala teve uma reação à dor da lesão no tornozelo sofrida no verão passado. Os três foram examinados minuciosamente pelo departamento médico do clube e ficaram um tempo afastados", revelou o Bayern de Munique.
Atacante e goleiro não preocupam, já que são problemas mais leves. Em contrapartida, a contusão do lateral-esquerdo é no mesmo local que o obrigou a perder algumas partidas neste começo do ano e teme-se que o problema tenha se agravado.
Em reta final de recuperação de lesão na coxa direita, Davies estava na reserva na Itália. Como o Bayern tinha grande vantagem de 3 a 0, Vincent Kompany resolveu dar ritmo ao canadense de 25 anos e o viu dar uma assistência para Olise anotar o quinto gol, aos 24 minutos da fase. Dois minutos mais tarde, voltou a acusar o problema no posterior da coxa.
O choro de Davies ao ser substituído amparado trouxe enorme preocupação no clube e no Canadá. A esperança de que possa se recuperar da crônica contusão é o fato de ter chegado a Munique caminhando sem tanta dificuldade.
