Alphonso Davies chora após sofrer lesão na Liga dos CampeõesMarco Bertorello / AFP

Publicado 11/03/2026 17:23

Rio - O fantasma das lesões não para de assombrar jogadores de seleções mundiais a três meses da Copa do Mundo. E a preocupação da vez é com o capitão do Canadá, o lateral-esquerdo Aphonso Davies, que deixou o campo chorando em visita do Bayern de Munique à Atalanta nas oitavas da Champions e teve um grave problema muscular detectado.



"Davies sofreu uma distensão muscular na coxa direita, enquanto o goleiro Urbig foi diagnosticado com concussão. Musiala teve uma reação à dor da lesão no tornozelo sofrida no verão passado. Os três foram examinados minuciosamente pelo departamento médico do clube e ficaram um tempo afastados", revelou o Bayern de Munique.



Atacante e goleiro não preocupam, já que são problemas mais leves. Em contrapartida, a contusão do lateral-esquerdo é no mesmo local que o obrigou a perder algumas partidas neste começo do ano e teme-se que o problema tenha se agravado.



Caso a lesão seja de grau 3 - o Bayern evitou tal diagnóstico - Alphonso Davies pode ficar agastado dos gramados por no mínimo três meses, podendo atingir até seis, o que acabaria com seu sonho em defender a seleção canadense em casa na Copa do Mundo - o país é sede ao lado de Estados Unidos e México.



Em reta final de recuperação de lesão na coxa direita, Davies estava na reserva na Itália. Como o Bayern tinha grande vantagem de 3 a 0, Vincent Kompany resolveu dar ritmo ao canadense de 25 anos e o viu dar uma assistência para Olise anotar o quinto gol, aos 24 minutos da fase. Dois minutos mais tarde, voltou a acusar o problema no posterior da coxa.



O choro de Davies ao ser substituído amparado trouxe enorme preocupação no clube e no Canadá. A esperança de que possa se recuperar da crônica contusão é o fato de ter chegado a Munique caminhando sem tanta dificuldade.