Antonin Kinsky, à direita, deixa o campo para a entrada de Guglielmo VicarioJavier Soriano / AFP
Goleiro agradece apoio depois de 'pesadelo' na Liga dos Campeões
Kinsky foi substituído antes dos 20 minutos do primeiro tempo após falhar em gols
Dirigentes do Botafogo registram Boletim de Ocorrência após receberem ameaças
Números de telefones foram vazados após a eliminação na Libertadores
Torcedor do Barcelona vai ao estádio errado e vê jogo da terceira divisão inglesa
Time local disputava uma partida no estádio chamado St James Park
Estudo aponta Flamengo com segundo elenco mais valioso fora da Europa
Palmeiras lidera a lista, enquanto Botafogo e Fluminense também aparecem no top-10
Renato Gaúcho define Thiago Mendes como novo capitão do Vasco
A novidade passa a valer a partir do jogo desta quinta-feira (12), diante do Palmeiras, em São Januário
