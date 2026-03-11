Victor é ídolo do Atlético-MGDivulgação/X @Atletico
Ex-goleiro é contratado pela Globo; veja quando será a estreia
Ele comemorou o novo projeto
Dirigentes do Botafogo registram Boletim de Ocorrência após receberem ameaças
Números de telefones foram vazados após a eliminação na Libertadores
Torcedor do Barcelona vai ao estádio errado e vê jogo da terceira divisão inglesa
Time local disputava uma partida no estádio chamado St James Park
Estudo aponta Flamengo com segundo elenco mais valioso fora da Europa
Palmeiras lidera a lista, enquanto Botafogo e Fluminense também aparecem no top-10
Renato Gaúcho define Thiago Mendes como novo capitão do Vasco
A novidade passa a valer a partir do jogo desta quinta-feira (12), diante do Palmeiras, em São Januário
Em jogo de sete gols, PSG bate o Chelsea e abre vantagem na Liga dos Campeões
O Paris Saint-Germain se aproximou da vaga nas quartas de final
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.