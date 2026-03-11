Victor é ídolo do Atlético-MG - Divulgação/X @Atletico

Victor é ídolo do Atlético-MGDivulgação/X @Atletico

Publicado 11/03/2026 21:39 | Atualizado 11/03/2026 22:25

A Globo contratou o ex-goleiro Victor, ídolo do Atlético-MG. Ele chega para fazer parte do time de comentaristas do SporTV, canal esportivo da empresa. Ele celebrou a novidade em vídeo publicado em uma rede social, nesta quarta-feira (11).

"Passando aqui para contar uma super novidade, um novo projeto do qual farei parte com muita alegria. A partir deste fim de semana, participarei da equipe de transmissão do SporTV para comentar os jogos do Campeonato Brasileiro. E já temos um encontro marcado: Vitória x Atlético, neste sábado", disse Victor.

Os dois times vão medir forças no sábado (14), a partir das 18h30, no Barradão. A partida é válida pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

Victor tem passagens por Paulista, Ituano, Grêmio e Atlético-MG. Com a camisa do Galo, conquistou Campeonatos Mineiros, uma Libertadores, uma Recopa Sul-Americana e uma Copa do Brasil.

Ele também somou convocações para a seleção brasileira. Após se aposentar, trabalhou no Atlético-MG.