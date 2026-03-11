Victor é ídolo do Atlético-MGDivulgação/X @Atletico

Mais artigos de O Dia
O Dia
A Globo contratou o ex-goleiro Victor, ídolo do Atlético-MG. Ele chega para fazer parte do time de comentaristas do SporTV, canal esportivo da empresa. Ele celebrou a novidade em vídeo publicado em uma rede social, nesta quarta-feira (11).
"Passando aqui para contar uma super novidade, um novo projeto do qual farei parte com muita alegria. A partir deste fim de semana, participarei da equipe de transmissão do SporTV para comentar os jogos do Campeonato Brasileiro. E já temos um encontro marcado: Vitória x Atlético, neste sábado", disse Victor. 
Os dois times vão medir forças no sábado (14), a partir das 18h30, no Barradão. A partida é válida pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.
Victor tem passagens por Paulista, Ituano, Grêmio e Atlético-MG. Com a camisa do Galo, conquistou Campeonatos Mineiros, uma Libertadores, uma Recopa Sul-Americana e uma Copa do Brasil.
Ele também somou convocações para a seleção brasileira. Após se aposentar, trabalhou no Atlético-MG.