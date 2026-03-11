Leonardo Jardim conquistou o Campeonato Carioca pelo Flamengo no último domingo (8)Reginaldo Pimenta / Agência O Dia
Nas notas, estão escritas frases como “mercenário, ele gosta de dinheiro”, “sabor ingratidão”, “100 vergonha”, “100 caráter”, “100% ingênuo” e “oportunista”. O material será distribuído nos arredores do estádio antes da partida.
As notas também fazem referência à frase: “No Brasil, só treino o Cruzeiro”. O treinador havia feito essa promessa antes de deixar o clube mineiro no ano passado, afirmando que, no país, comandaria apenas o Cabuloso. No entanto, após a saída de Filipe Luís do comando técnico do Flamengo, Jardim acertou sua ida ao Rubro-Negro.
Leonardo Jardim treinou o Cruzeiro em 2025. Por lá, comandou a equipe em 55 jogos e terminou a temporada na terceira colocação do Campeonato Brasileiro, com 70 pontos. Já pelo Flamengo, tem apenas uma partida no comando, na conquista do Campeonato Carioca sobre o Fluminense.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.