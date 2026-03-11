Leonardo Jardim conquistou o Campeonato Carioca pelo Flamengo no último domingo (8) - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 11/03/2026 19:21

Torcedores do Cruzeiro preparam um protesto contra o ex-treinador do clube e atual técnico do Flamengo, Leonardo Jardim. O confronto entre as equipes será nesta quarta-feira (11), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, váldo pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o protesto, torcedores imprimiram notas falsas com o rosto do técnico português.





Nas notas, estão escritas frases como “mercenário, ele gosta de dinheiro”, “sabor ingratidão”, “100 vergonha”, “100 caráter”, “100% ingênuo” e “oportunista”. O material será distribuído nos arredores do estádio antes da partida.



As notas também fazem referência à frase: "No Brasil, só treino o Cruzeiro". O treinador havia feito essa promessa antes de deixar o clube mineiro no ano passado, afirmando que, no país, comandaria apenas o Cabuloso. No entanto, após a saída de Filipe Luís do comando técnico do Flamengo, Jardim acertou sua ida ao Rubro-Negro.