Bastos dá carrinho em Tomás Martinez, na partida entre Botafogo e Barcelona-EQUVitor Silva/Botafogo
Brasil não tem nenhum classificado da pré-Libertadores pela primeira vez
Bahia e Botafogo foram eliminados na segunda e terceira fase preliminar, respectivamente
Iraque e Emirados Árabes despontam como favoritos para herdar vaga do Irã na Copa do Mundo
Ministro dos esportes iraniano declarou que o país não disputará o Mundial nos Estados Unidos
CBF confirma acordo com nova patrocinadora; saiba mais
Marca patrocinará seleções brasileiras de futebol até 2030
Botafogo terá sequência dura para tentar superar eliminação na Libertadores
Glorioso enfrentará Flamengo e Palmeiras nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro
Bayern confirma lesão de Alphonso Davies, que vira dúvida para a Copa do Mundo
Capitão do Canadá deixou o campo chorando na última terça-feira (10), em confronto pela Liga dos Campeões
Havertz marca no fim, e Arsenal arranca empate com o Leverkusen na Liga dos Campeões
Ex-jogador do time alemão converteu pênalti aos 43 do segundo tempo e deixou o duelo aberto para a volta, em Londres
