Bastos dá carrinho em Tomás Martinez, na partida entre Botafogo e Barcelona-EQUVitor Silva/Botafogo

Publicado 11/03/2026 18:25

Rio - Na terça-feira (10), o Botafogo foi eliminado na terceira fase preliminar da Libertadores pelo Barcelona de Guayaquil, no Estádio Nilton Santos. Para além da frustração pela eliminação, os botafoguenses ainda terão que dividir com o Bahia, que caiu na fase anterior, o fardo de serem os dois representantes do único ano em que nenhum brasileiro se classificou na pré da competição.

Desde que o mata-mata de acesso à Libertadores foi criado, em 2005, ao menos um clube brasileiro havia se classificado em todos os anos. Da criação até 2017, a preliminar da competição tinha somente uma fase.

Depois de 2017, o regulamento da pré-Libertadores foi modificado pela Conmebol, passou a ter três fases e a envolver mais clubes brasileiros, com a introdução do G-6 no Campeonato Brasileiro — sendo quatro vagas diretas para a fase de grupos e duas para a pré.

Desde então, ao menos um clube brasileiro havia se classificado através do mata-mata de acesso em todos os anos. Os qualificados das últimas duas temporadas foram justamente Bahia e Botafogo, em 2025 e 2024, respectivamente.

Porém, neste ano, o cenário mudou. O Bahia deixou a competição na segunda fase, após empatar no agregado em 2 a 2 com o O'Higgins, do Chile, e perder nos pênaltis em plena Fonte Nova. Já o Botafogo, caiu na terceira fase para o Barcelona, do Equador, com uma derrota por 1 a 0 em casa, depois de empatar em 1 a 1 no primeiro jogo.