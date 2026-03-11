Sede da CBFLucas Figueiredo/CBF
CBF confirma acordo com nova patrocinadora; saiba mais
Marca patrocinará seleções brasileiras de futebol até 2030
Rio - A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta quarta-feira (11) um acordo com a Sadia. A marca de alimentos patrocinará as seleções brasileiras de futebol até 2030.
"Estamos muito felizes em anunciar mais essa conquista institucional da Confederação Brasileira de Futebol. A chegada da Sadia reforça o prestígio e a credibilidade da Seleção Brasileira no cenário esportivo e de mercado", celebrou o presidente da CBF, Samir Xaud.
Com o acordo, a Sadia volta a patrocinar a CBF após o rompimento de contrato em 2016. A marca será a fornecedora oficial de proteínas para os jogadores.
O patrocínio vai contemplar ações de visibilidade da Sadia nos ônibus das seleções masculinas e femininas, nos uniformes de treinos e também nos vestiários, além de outros pontos.
