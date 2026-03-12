Publicado 12/03/2026 00:00

O aguardado encontro do principal tenista brasileiro contra o número 2 do mundo em Indian Wells, realizado na noite da última terça-feira, terminou com vitória de Jannik Sinner, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (8/6) e 7/6 (7/4). No entanto, após o triunfo apertado, o italiano reconheceu as qualidades de João Fonseca e não poupou elogios ao rival.

"João é um jogador incrível, um talento, muito potente em ambos os lados da quadra. Ele sacou muito bem", disse Sinner.

Para não sucumbir diante do número 35 do ranking da ATP, ele comentou sobre a postura que precisou adotar para triunfar na quadra. "Senti que tentar ser o mais agressivo possível era a chave. A atmosfera estava fantástica, então estou muito feliz com a partida de hoje."