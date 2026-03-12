Publicado 12/03/2026 00:00

Após o empate em 0 a 0 no tempo normal, o Volta Redonda derrotou o América-RN nos pênaltis, por 5 a 3, e garantiu a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil, na noite de ontem. Com destaque para o goleiro Avelino, que defendeu a primeira cobrança, o Esquadrão de Aço garantiu a classificação heroica e aguarda o vencedor de Barra-SC x América-MG, hoje, às 21h30, para conhecer seu adversário na quarta fase da competição.

A equipe volta a campo no dia 4 de abril, contra o Paysandu, pela terceira divisão do Campeonato Brasileiro.

Também na terceira fase da competição, o Nova Iguaçu goleou o Castanhal por 4 a 0, fora de casa, enquanto a Portuguesa foi derrotada por 3 a 1 pelo Paysandu.