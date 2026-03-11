Valverde marcou três gols na vitória do Real Madrid sobre o Manchester CityPierre-Philippe Marcou / AFP
Valverde faz três gols, Real Madrid vence City e larga na frente nas oitavas da Liga dos Campeões
Vini Jr perde pênalti no segundo tempo e desperdiça chance de aumentar vantagem
Rio - O Real Madrid largou na frente do Manchester City na Liga dos Campeões. Com uma atuação de gala de Valverde, que marcou três gols, os espanhóis venceram os ingleses por 3 a 0, nesta quarta-feira (11), no Santiago Bernabéu, pelo jogo de ida das oitavas de final. No segundo tempo, Vini Jr perdeu pênalti.
Com a vitória, o Real Madrid pode perder por até dois gols de diferença no jogo de volta, na próxima terça-feira (17), na Inglaterra. Quem passar desse confronto vai encarar na próxima fase Bayern de Munique ou Atalanta. O time alemão venceu a primeira partida por 6 a 1 e encaminhou a classificação.
O grande destaque do jogo foi Valverde. O meia uruguaio marcou três vezes no primeiro tempo e foi o responsável pela vitória merengue. O camisa 8 abriu o placar aos 20 minutos após receber passe de Courtois e driblar Donnarumma. Pouco depois, ampliou aos 27, após receber assistência de Vini Jr.
O melhor ficou para a reta final do primeiro tempo. Valverde recebe passe pelo alto de Brahim, deu chapéu em Guéhi e marcou um gol de placar: 3 a 0. Na etapa final, o Real Madrid teve a chance de aumentar a vantagem, mas Vini Jr parou na defesa de Donnarumma e perdeu pênalti sofrido por ele mesmo.
Com uma atuação irreconhecível, o Manchester City levou pouco perigo para o Real Madrid. O time inglês teve controle da posse de bola, mas não conseguiu furar a defesa espanhola. Na etapa final, teve uma chance com O'Rilley em erro de Pitarch, mas Courtois fez a grande defesa da partida.
