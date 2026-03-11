Barcelona arrancou o empate com o Newcastle no St James' ParkPaul Ellis / AFP
Torcedor do Barcelona vai ao estádio errado e vê jogo da terceira divisão inglesa
Time local disputava uma partida no estádio chamado St James Park
Torcedor do Barcelona vai ao estádio errado e vê jogo da terceira divisão inglesa
Time local disputava uma partida no estádio chamado St James Park
Estudo aponta Flamengo com segundo elenco mais valioso fora da Europa
Palmeiras lidera a lista, enquanto Botafogo e Fluminense também aparecem no top-10
Renato Gaúcho define Thiago Mendes como novo capitão do Vasco
A novidade passa a valer a partir do jogo desta quinta-feira (12), diante do Palmeiras, em São Januário
Em jogo de sete gols, PSG bate o Chelsea e abre vantagem na Liga dos Campeões
O Paris Saint-Germain se aproximou da vaga nas quartas de final
Torcedores do Cruzeiro preparam protesto contra Leonardo Jardim antes de jogo com Flamengo
Material com críticas ao treinador português será distribuído antes do duelo desta quarta-feira (11), no Maracanã
Valverde faz três gols, Real Madrid vence City e larga na frente nas oitavas da Liga dos Campeões
Vini Jr perde pênalti no segundo tempo e desperdiça chance de aumentar vantagem
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.