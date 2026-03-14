Endrick é jogador do LyonOlivier Chassignole / AFP
"Embora viessem jogando bem até então, agora têm uma estrela em seu elenco. Pelo menos esse é o status que atribuíram ao brasileiro. Seus companheiros o procuram constantemente. É ele quem cria todo o perigo, e o jogo da equipe se baseia em encontrá-lo", disse o portal.
"Ele começa na ponta direita e, sendo canhoto, corta constantemente para dentro. Ele cruza com precisão para seus companheiros ou chuta para o gol. Ele tem um chute potente. Mesmo que saibam o que vai fazer, sua explosão de velocidade é tão poderosa que o torna imparável", completou.
Endrick chegou ao Lyon no final de 2025. Pela equipe francesa, disputou 11 partidas, anotou seis gols e distribuiu quatro assistências. Na atual temporada, o clube ocupa a terceira colocação da Ligue 1, com 45 pontos.
O Lyon retorna a campo no próximo domingo (15) para enfrentar o Le Havre AC, em jogo válido pela 26ª rodada do Campeonato Francês. A partida será às 13h15 (de Brasília), no Stade Océane, em Le Havre.
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