Endrick é jogador do LyonOlivier Chassignole / AFP

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Endrick vem chamando a atenção da mídia europeia após boas atuações com a camisa do Lyon. Na última terça-feira (12), o brasileiro marcou o gol de empate do Lyon com o Celta de Vigo, pelo jogo de ida das oitavas de final da liga europa, e o jornal espanhol "Mundo Deportivo" enalteceu o atacante, afirmando que ele elevou o nível da equipe francesa.
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"Embora viessem jogando bem até então, agora têm uma estrela em seu elenco. Pelo menos esse é o status que atribuíram ao brasileiro. Seus companheiros o procuram constantemente. É ele quem cria todo o perigo, e o jogo da equipe se baseia em encontrá-lo", disse o portal.

"Ele começa na ponta direita e, sendo canhoto, corta constantemente para dentro. Ele cruza com precisão para seus companheiros ou chuta para o gol. Ele tem um chute potente. Mesmo que saibam o que vai fazer, sua explosão de velocidade é tão poderosa que o torna imparável", completou.

Endrick chegou ao Lyon no final de 2025. Pela equipe francesa, disputou 11 partidas, anotou seis gols e distribuiu quatro assistências. Na atual temporada, o clube ocupa a terceira colocação da Ligue 1, com 45 pontos.
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O Lyon retorna a campo no próximo domingo (15) para enfrentar o Le Havre AC, em jogo válido pela 26ª rodada do Campeonato Francês. A partida será às 13h15 (de Brasília), no Stade Océane, em Le Havre.