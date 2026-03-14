Gabriel Bortoleto roda e sai da pista na classificação para o GP da China - Foto: Guido De Bortoli

Gabriel Bortoleto roda e sai da pista na classificação para o GP da ChinaFoto: Guido De Bortoli

Publicado 14/03/2026 11:06 | Atualizado 14/03/2026 11:08

O italiano Andrea Kimi Antonelli conquistou neste sábado, 14, a pole position para o GP da China de Fórmula 1, segunda etapa da temporada de 2026. O piloto da Mercedes confirmou o bom desempenho ao longo da classificação em Xangai e largará na frente, seguido por George Russell e Lewis Hamilton.





A sessão classificatória teve domínio da equipe alemã e bons momentos também para a Ferrari e a McLaren. O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, chegou ao Q2, mas terminou apenas na 16ª colocação após não conseguir melhorar seu tempo na parte final da sessão.



A primeira parte da classificação começou com grande movimentação na pista e a maioria das equipes utilizando pneus macios. Charles Leclerc foi um dos primeiros a assumir a liderança ao marcar 1min33s175.



Nos minutos finais, os tempos começaram a cair com a melhora das condições de pista. Bortoleto conseguiu encaixar uma boa volta e chegou a subir para a sétima posição, garantindo vaga no Q2. Foram eliminados no Q1: Carlos Sainz, Alexander Albon, Fernando Alonso, Valtteri Bottas, Lance Stroll e Sergio Pérez.



No Q2, Antonelli foi um dos primeiros a ir à pista e rapidamente mostrou competitividade. A liderança da sessão mudou algumas vezes, passando por Russell e Leclerc, até que o italiano cravou 1min32s443 e fechou a segunda parte na ponta.



Bortoleto tentou melhorar sua marca para sair da zona de eliminação, mas não conseguiu avançar. Um incidente envolvendo o brasileiro provocou bandeira amarela nos minutos finais, dificultando ainda mais a melhora dos tempos. Caíram no Q2: Nico Hulkenberg, Franco Colapinto, Esteban Ocon, Liam Lawson, Arvid Lindblad e Bortoleto. Leia mais: Clube da Série B oficializa a contratação de zagueiro ex-Vasco A sessão classificatória teve domínio da equipe alemã e bons momentos também para a Ferrari e a McLaren. O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, chegou ao Q2, mas terminou apenas na 16ª colocação após não conseguir melhorar seu tempo na parte final da sessão.A primeira parte da classificação começou com grande movimentação na pista e a maioria das equipes utilizando pneus macios. Charles Leclerc foi um dos primeiros a assumir a liderança ao marcar 1min33s175.Nos minutos finais, os tempos começaram a cair com a melhora das condições de pista. Bortoleto conseguiu encaixar uma boa volta e chegou a subir para a sétima posição, garantindo vaga no Q2. Foram eliminados no Q1: Carlos Sainz, Alexander Albon, Fernando Alonso, Valtteri Bottas, Lance Stroll e Sergio Pérez.No Q2, Antonelli foi um dos primeiros a ir à pista e rapidamente mostrou competitividade. A liderança da sessão mudou algumas vezes, passando por Russell e Leclerc, até que o italiano cravou 1min32s443 e fechou a segunda parte na ponta.Bortoleto tentou melhorar sua marca para sair da zona de eliminação, mas não conseguiu avançar. Um incidente envolvendo o brasileiro provocou bandeira amarela nos minutos finais, dificultando ainda mais a melhora dos tempos. Caíram no Q2: Nico Hulkenberg, Franco Colapinto, Esteban Ocon, Liam Lawson, Arvid Lindblad e Bortoleto.