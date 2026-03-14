Titi é o novo reforço do JuventudeReprodução

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O Juventude anunciou na última sexta-feira (13) a contratação de Titi, que teve passagem pelo Vasco da Gama. O zagueiro de 37 anos terá vínculo com a equipe até o final de 2026. O atleta anteriormente estava atuando no Goiás.
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Titi é o nono reforço da equipe anunciado no ano. Nos últimos dias, o clube também confirmou as contratações dos atacantes Alan Kardec e Fábio Lima, além do lateral-esquerdo Wadson.

O zagueiro chega à equipe para disputar a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro Série B e a Copa Sul-Sudeste. A estreia de Titi poderá ocorrer já na próxima quinta-feira (19), em jogo válido pela quarta fase da Copa do Brasil contra o Águia de Marabá.
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Titi atuou no Vasco de 2009 até 2011. Pelo Cruz-Maltino, disputou 64 jogos, anotou um gol e distribuiu duas assistências. O zagueiro esteve presente no título da Série B da equipe. Ao longo da carreira, também acumulou passagens por Fortaleza, Bahia, Internacional e Náutico.