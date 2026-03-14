Rio - Botafogo e Flamengo se enfrentam neste domingo (14), em partida válida pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. O duelo será às 20h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos. O Glorioso tenta recuperar a boa fase após eliminação, enquanto o Rubro-Negro busca embalar a segunda vitória seguida na competição.
Onde assistir
O jogo terá transmissão da Amazon Prime (Streaming)
O Glorioso chega para o confronto após eliminação na terceira fase da pré-Copa Libertadores da América na terça-feira (10), para o Barcelona de Guayaquil. O Alvinegro, após empatar o jogo de ida por 1 a 1 no Equador, foi derrotado por 1 a 0 no Nilton Santos, com gol de Milton Celiz aos oito minutos de jogo. No Brasileirão, a equipe se encontra na zona de rebaixamento com três pontos.
Para o confronto, o técnico Martín Anselmi fará mudanças no time que enfrentou a equipe equatoriana. A tendência é que Raul comece como goleiro titular do clássico, no lugar de Léo Linck, que falhou na eliminação da Libertadores. Outra mudança é a presença de Nahuel Ferraresi como titular na equipe. O Glorioso também contará com os novos reforços que foram regularizados e podem estrear com a camisa do Botafogo: Medina e Júnior Santos.
Como chega o Flamengo
O Rubro-Negro chega para o confronto em boa fase com o novo treinador da equipe, Leonardo Jardim. Desde a chegada do novo comandante, a equipe ainda não perdeu: são um empate com vitória nos pênaltis contra o Fluminense, na conquista do Campeonato Carioca, e uma vitória sobre o Cruzeiro por 2 a 0 na última quarta-feira (10). No Brasileirão, o Flamengo ocupa a sexta colocação, com sete pontos.
Para o duelo, o clube poderá ter mudanças no time que enfrentou o Cabuloso no meio da semana. Leonardo Jardim afirmou nas primeiras entrevistas coletivas que pretende rodar o elenco e controlar os minutos de alguns atletas como Giorgian De Arrascaeta, Lucas Paquetá e Pedro. Além disso, a equipe contará com o desfalque de Nicolás De La Cruz por conta do gramado sintético do Nilton Santos.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.