George Russell na corrida sprint do GP da China da F1 em 2026 - Foto: Alastair Staley

George Russell na corrida sprint do GP da China da F1 em 2026 Foto: Alastair Staley

Publicado 14/03/2026 08:40

Vencedor do GP da Austrália, o primeiro da temporada da Fórmula 1, George Russell venceu a corrida sprint do GP da China, na madrugada deste sábado (horário de Brasília). O britânico de 28 anos largou na pole position e chegou a perder a posição para Lewis Hamilton no início, mas retomou a liderança e lá permaneceu até o fim. Restou ao veterano da Ferrari, que terminou em terceiro, se digladiar com o companheiro Charles Leclerc, ao final segundo colocado da prova.



A corrida curta não foi boa para a Red Bull, que viu Max Verstappen terminar em nono lugar, e portanto fora da zona de pontuação, que vai até o oitavo colocado. Companheiro do holandês, Isack Hadjar ficou em 15º. Já o brasileiro Gabriel Bortoleto levou sua Audi à 13ª posição



Hamilton confirmou as altas expectativas relativas à largada da Ferrari e saiu da quarta para a primeira posição. Russell chegou a recuperar a liderança ao fim da primeira volta, mas logo foi ultrapassado novamente pelo compatriota e ex-companheiro de Mercedes.





Russell e Hamilton continuaram travando batalhas em que o piloto do monoposto inglês levava a pior. Chegou a conseguir mais uma ultrapassagem na quarta volta. Novamente, ficou pouco tempo à frente e logo se viu atrás do heptacampeão, que fazia melhor gestão da bateria.



Na quinta volta, enfim Russell conseguiu deixar Hamilton para trás e continuar na ponta. Enquanto isso, o ferrarista via o companheiro Charles Leclerc, terceiro colocado, se aproximar. Conforme o piloto da Mercedes abria vantagem em primeiro lugar, a principal briga se concentrou entre os dois representantes da Ferrari, até Leclerc concretizar a ultrapassagem.



Hamilton não desistiu e pressionou o companheiro em briga aberta, chegando quase a tocá-lo da disputa por posição. Aos poucos, Antonelli, com uma punição de 10 segundos por causar acidente de Isack Hadjar, se aproximava. Na 12ª volta, o italiano ultrapassou o veterano britânico. Mais tarde, tomou a frente de Leclerc.



Aplicada a punição após entrada do safety car, Antonelli caiu para sétimo lugar. A relargada foi dada a três voltas do fim, com Norris em terceiro lugar, perseguido por Hamilton, que roubou a posição nos minutos finais. Leia mais: Bortoleto lamenta problemas da Audi após classificação sprint na China Russell e Hamilton continuaram travando batalhas em que o piloto do monoposto inglês levava a pior. Chegou a conseguir mais uma ultrapassagem na quarta volta. Novamente, ficou pouco tempo à frente e logo se viu atrás do heptacampeão, que fazia melhor gestão da bateria.Na quinta volta, enfim Russell conseguiu deixar Hamilton para trás e continuar na ponta. Enquanto isso, o ferrarista via o companheiro Charles Leclerc, terceiro colocado, se aproximar. Conforme o piloto da Mercedes abria vantagem em primeiro lugar, a principal briga se concentrou entre os dois representantes da Ferrari, até Leclerc concretizar a ultrapassagem.Hamilton não desistiu e pressionou o companheiro em briga aberta, chegando quase a tocá-lo da disputa por posição. Aos poucos, Antonelli, com uma punição de 10 segundos por causar acidente de Isack Hadjar, se aproximava. Na 12ª volta, o italiano ultrapassou o veterano britânico. Mais tarde, tomou a frente de Leclerc.Aplicada a punição após entrada do safety car, Antonelli caiu para sétimo lugar. A relargada foi dada a três voltas do fim, com Norris em terceiro lugar, perseguido por Hamilton, que roubou a posição nos minutos finais.