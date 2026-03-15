Neymar em ação pelo SantosRaul Baretta / Santos FC
"Estou trabalhando para isso, obviamente meu desejo é voltar a jogar pela Seleção e jogar uma Copa do Mundo. Isso cabe à comissão escolher. Se eu estiver lá ou não, sempre torcerei pela Seleção", disse Neymar para o "Premiere" na saída de campo.
A convocação desta semana é a última antes da lista final da Copa do Mundo e o técnico Ancelotti usará os atletas em amistosos contra França e Croácia, nos dias 26 e 31 de março, respectivamente. O astro do Santos ainda não foi chamado pelo treinador italiano e não veste a camisa amarela desde outubro de 2023.
Além da expectativa com a convocação, Neymar reclamou das condições do gramado da Vila Belmiro no clássico.
Com a igualdade no placar, o time da Baixada Santista chegou aos seis pontos na competição e figura na segunda metade da tabela de classificação. Mesmo jogando dentro de casa, o atacante não condenou o resultado. "Depois de ter dois jogadores a menos, o empate não foi ruim".
A equipe de Juan Pablo Vojvoda retorna a campo na próxima quarta-feira (18), também na Vila Belmiro, às 21h30, contra o Internacional. O time do Rio Grande do Sul ainda não venceu na competição e tem apenas dois pontos conquistados, afundado na zona de rebaixamento.
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