Canobbio comemora com a torcida o gol marcado contra o Furacão - LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C

Canobbio comemora com a torcida o gol marcado contra o FuracãoLUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C

Publicado 16/03/2026 00:00

Vitória maiúscula! Buscando assumir a liderança do Brasileirão, o Fluminense derrotou o Athletico-PR por 3 a 2, na tarde de ontem, e segue com 100% de aproveitamento como mandante no Maracanã. Com gols de Hércules, Canobbio e Guilherme Arana, o Tricolor arrancou a virada sobre o Furacão e agora se prepara para o clássico contra o Vasco na próxima rodada.

Contando com o apoio de sua torcida, o Tricolor começou a partida buscando administrar as ações, trocando passes no setor defensivo, mas acabou sendo surpreendido logo nos primeiros minutos. Após um erro na saída de bola do zagueiro Freytes, Zapelli acionou Mendoza pela esquerda, que invadiu a área e bateu firme para abrir o placar. Após o lance, o defensor passou a ser vaiado pelos torcedores presentes no Maracanã.

A resposta tricolor foi imediata. Três minutos depois do gol sofrido, Savarino aproveitou um erro na saída de bola do goleiro Santos e achou um bonito passe para Hércules, dentro da área. Com espaço, o volante acertou um bonito chute na gaveta para empatar a partida. Buscando espaços na defesa adversária, Lucho Acosta fez fila na defesa do Furacão, entrou de frente para o gol, mas acabou parando na boa defesa do goleiro Santos, que desviou a bola para escanteio. Na cobrança, Savarino achou Ignácio na área, que cabeceou na trave.

Cinco minutos depois, Acosta, sempre ele, acionou Canobbio na área, que bateu cruzado e parou na defesa do goleiro. No minuto seguinte, o uruguaio recebeu de Savarino, desta vez pela esquerda, e bateu com categoria para virar o placar.

Buscando aumentar a vantagem, o Fluzão seguiu pressionando no retorno do intervalo. Antes dos dez minutos, Lucho Acosta fez grande jogada pela direita e achou Savarino livre, dentro da área. O meia chegou batendo de primeira e a bola acabou explodindo no travessão.

Com um jogador a menos, o Furacão chegou ao empate com o volante Luiz Gustavo. Após uma bola levantada na área, aos 29 minutos, o jogador ganhou da marcação e cabeceou firme para igualar o placar. Em resposta, Lucho Acosta fez boa jogada na intermediária, se aproximou da área adversária e bateu cruzado, direto pela linha de fundo.

Já nos acréscimos, Guilherme Arana pegou a sobra na entrada da área e acertou um lindo chute para fechar o placar, e garantir mais uma vitória para o Fluminense neste Brasileirão.