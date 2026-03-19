Daniella Chavez é musa do OnlyFans - Reprodução / Instagram

Daniella Chavez é musa do OnlyFansReprodução / Instagram

Publicado 19/03/2026 15:50

Rio - A eliminação do O'Higgins na pré-Libertadores para o Tolima está deixando Daniella Chávez revoltada. A musa do OnlyFans afirmou que o treinador Lucas Bovaglio está influenciando na sua vida sexual. A beldade fez críticas ao trabalho do argentino em seu perfil oficial no "X", o antigo Twitter.

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"Esse técnico do O'Higgins acabou completamente com a minha vida sexual. Agora eu só quero que o Bovaglio entenda ou saia, levando o Vecino, o Schamine e mais alguns com ele. Que técnico medíocre e sem imaginação nós temos! É por isso que o Palestino o demitiu!", disse.

Daniella Chavez costuma utilizar seu perfil no "X" (@daniellachavez) para abordar diversos temas, entre eles futebol e política. Nascida no Chile, a beldade mora fora do seu país há alguns anos.

Daniella se tornou famosa em 2015 após ter vivido um affair com Cristiano Ronaldo. Na ocasião, o português tinha um relacionamento com a russa Irina Shayk. Apesar da grande repercussão, Daniella afirmou que não teve um envolvimento mais profundo com CR7.