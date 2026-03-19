Comemoração dos jogadores do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Comemoração dos jogadores do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 19/03/2026 16:00 | Atualizado 19/03/2026 16:08

Rio - Dono do recorde de maior invencibilidade da história do Campeonato Brasileiro como mandante, o Flamengo também mira a maior sequência da era dos pontos corridos. Invicto há 25 jogos, o Rubro-Negro pode se isolar com a quinta maior marca nesta quinta-feira (19), às 20h (de Brasília), contra o Remo, no Maracanã, pela 7ª rodada.

Na história da competição, o Flamengo é detentor da maior sequência invicta como mandante. Entre 1980 e 1985, o Rubro-Negro alcançou a marca de 58 partidas sem perder. Já na era dos pontos erros, a maior marca pertence ao São Paulo, que ficou 32 jogos invicto entre 2008 e 2009. O Atlético-MG (2011-2013) e Palmeiras (2018-2019) chegaram perto, com 31.

Já o Flamengo, por sua vez, está invicto há 25 jogos e detém a sua maior marca. A última derrota como mandante no Brasileirão aconteceu em 2024, quando foi derrotado pelo Fluminense. Nos últimos 32 jogos pela competição, essa foi a única derrota. Portanto, se não fosse o resultado negativo no clássico, o Rubro-Negro poderia bater a marca do São Paulo diante do Remo.

Após 48 anos, o Flamengo reencontra o Remo no Brasileirão. O Rubro-Negro tem um retrospecto negativo contra os paraenses na competição nacional. Ao todo, foram são cinco jogos, três derrotas e duas vitórias. Porém, o histórico do confronto é positivo para os rubro-negros. Na história, são sete vitórias e três derrotas em dez partidas disputadas.

Mais vitórias seguidas no Brasileirão:

*Na era dos pontos corridos

1º – São Paulo: 32 jogos (2008-2009)

2º – Atlético: 31 jogos (2011-2013)

3º – Palmeiras: 31 jogos (2018-2019)

4º – Corinthians: 29 jogos (2015-2016)

5º – Grêmio: 25 jogos (2008-2010)

6º – Flamengo: 25 jogos (2024-2026)

7º – Athletico-PR: 24 jogos (2007-2008)

8º – Fortaleza: 24 jogos (2023-2025)

9º – Internacional: 23 jogos (2016-2018)

10º – São Paulo: 23 jogos (2017-2018)