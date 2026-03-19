Samir Xaud é o presidente da CBF - Staff Images / CBF

Samir Xaud é o presidente da CBFStaff Images / CBF

Publicado 19/03/2026 19:00

Rio - A novela pela criação da liga única no Brasil parece caminhar para o último capítulo. Nos últimos dias, os membros da Libra resolveram as diferenças com o Flamengo e abriram diálogo com a FFU (Futebol Forte União) sobre os próximos passos, de acordo com o "ge".

Nos últimos meses, houve um atrito interno na Libra após o Flamengo conseguir uma liminar na Justiça e bloquear R$ 77 milhões da verba de transmissão. O Rubro-Negro alegava que o contrato era ruim para o bloco. Mas a reunião de quarta-feira (18), na Gávea, resolveu as pendências.

Após a reunião na sede do Flamengo, o clima era de otimismo na Libra. O presidente Luiz Eduardo Baptista, inclusive, conseguiu lugar no Comitê de Gestão da Libra e liderará esse órgão ao lado de Raul Aguirre, CEO do Bahia. Harry Massis, do São Paulo, e Odorico Roman, do Grêmio são os suplentes.

Com as diferenças resolvidas, a Libra voltou a discutir a criação da liga única junto com a FFU. Há o desejo das duas partes pela presença da CBF no processo. Em carta enviada para os clubes associados, a FFU ressaltou que "o diálogo entre clubes da FFU, os clubes da Libra e a CBF é o caminho".

O desejo pela presença da CBF na criação da liga não é unânime no lado da FFU. A maior parte dos clubes do grupo se alinhou a Reinaldo Carneiro Bastos, que não conseguiu se viabilizar como candidato na eleição presidencial da entidade. Por outro lado, a vontade pela inclusão é unanimidade na Libra.

Não é a primeira vez que os blocos se aproximam de acordo para viabilizar a criação da liga única. Em 2025, membros da Libra e da FFU ficaram próximos de assinar um memorando de entendimento que seria o primeiro passo para a unificação das duas associações. O documento nunca foi concluído.