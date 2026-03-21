Nova camisa 1 da seleção brasileira

Rio - A Nike lançou, neste sábado (21), a camisa amarela que será usada pela seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026. A peça conta com detalhes em verde na gola, nas mangas, nas laterais e também na altura dos ombros.
A camisa deve estar disponível para compra no site da fornecedora na próxima segunda-feira (23). A estreia do uniforme será no amistoso com a Croácia no dia 31 de março, na Flórida.
Vini Jr com a nova camisa da seleção brasileira - Divulgação/Nike
No dia 12, a CBF e a Jordan Brand lançaram o uniforme II da Seleção. A peça, que leva o leva o Jumpman, vai estrear no amistoso com a França, em 26 de março, em Massachusetts.
