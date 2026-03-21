Max Verstappen pilotou na NLSReprodução/Instagram @nuerburgring
Verstappen vence corrida de Endurance, alfineta Fórmula 1, mas é desclassificado
Situação aconteceu por um erro com o limite de trocas de pneus
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