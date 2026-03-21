Max Verstappen pilotou na NLS - Reprodução/Instagram @nuerburgring

Max Verstappen pilotou na NLSReprodução/Instagram @nuerburgring

Publicado 21/03/2026 19:54

Alemanha - A vitória de Max Verstappen e sua equipe em uma etapa da Nürburgring Langstrecken-Serie, neste sábado (21), foi anulada. Um erro com o limite de trocas de pneus culminou na desclassificação.

Verstappen esteve a bordo de um Mercedes-AMG GT3 e conquistou a vitória ao lado de Dani Juncadella e Jules Gounon. Entretanto, durante uma revisão de rotina da comissão técnica, descobriu-se que a equipe utilizou sete jogos de pneus no dia da corrida ao invés dos seis permitidos.

Dessa forma, a vitória foi herdada por Dan Harper e Jordan Pepper, a bordo do BMW M4 GT3 da ROWE RACING.

Fórmula 1

Depois do quali no circuito alemão, o piloto holandês mandou uma "indireta" à Fórmula 1 durante conversa com a imprensa: Após o quali no mítico circuito alemão, Verstappen soltou a 'indireta' à F1 em conversa com a mídia. "Pelo menos, você pode pilotar com o pé embaixo sem ficar se preocupando com a bateria".