Sardar Azmoun tem 57 gols pela seleção do Irã e é uma das principais estrelas do timeReprodução de Instagram
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